Работают круглосуточно. В Минской области более 600 единиц техники обслуживают дороги зимой

Новости Беларуси. Погода снова добавила работы дорожникам. Техника активно чистит проезжую часть от снега. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Погода снова добавила работы дорожникам. Техника активно чистит проезжую часть от снега. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Только в Березинском районе на балансе местного ЖКХ и филиала «Минскоблдорстрой» более 30 машин. В том числе, пескосолераспределители, тракторы и погрузчики. Они ежедневно курсируют по району. Начинаются работы с опасных участков: мостов, путепроводов и улиц, которые относятся к первому уровню требования. Позже техника идет на оставшиеся маршруты. Всего в районе на обслуживании практически 600 километров автомобильных дорог.
Алексей Книга, начальник филиала КУП «Минскоблдорстрой» «ДРСУ № 192»:
В зимний период мы занимаемся распределением противогололедных материалов. При этом у нас задействовано 4 пескораспределителя. По расчистке дорог от снега у нас в организации имеется 7 тракторов, 2 автогрейдера, 6 погрузчиков. Вся эта техника полностью в исправном состоянии. Есть решение райисполкома о помощи всех сельскохозяйственных организаций по расчистке снега в чрезвычайных ситуациях. От каждого сельскохозяйственного предприятия в среднем по 1-2 единицы.
Заготовлено и необходимое количество песчано-соляных смесей. Более 600 единиц снегоуборочной техники обслуживают дороги Минской области зимой.