Работают круглосуточно. В Минской области более 600 единиц техники обслуживают дороги зимой

Новости Беларуси. Погода снова добавила работы дорожникам. Техника активно чистит проезжую часть от снега. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только в Березинском районе на балансе местного ЖКХ и филиала «Минскоблдорстрой» более 30 машин. В том числе, пескосолераспределители, тракторы и погрузчики. Они ежедневно курсируют по району. Начинаются работы с опасных участков: мостов, путепроводов и улиц, которые относятся к первому уровню требования. Позже техника идет на оставшиеся маршруты. Всего в районе на обслуживании практически 600 километров автомобильных дорог.