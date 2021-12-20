Нападение на посольство Беларуси в Лондоне и избиение консула. Что известно на данный момент?

Как стало известно, накануне вечером представители организации соотечественников «Надежда» испортили фасад здания загранучреждения, а затем жестоко избили консула. По предварительным данным, у него сотрясение мозга, перелом носа и выбиты зубы. Дипломату понадобилась срочная медицинская помощь. После прибытия правоохранительных органов радикалы попытались скрыться.

Андрей Миськевич, советник посольства Беларуси:

При подходе к посольству был атакован группой, как позже выяснилось, в составе четырех мужчин и одной женщины. Они его забрасывали яйцами, выкрикивали агрессивные намерения. Было очевидно, что они собираются приступить непосредственно к насильственным действиям. Видя, как развивается ситуация, из посольства в срочном порядке выбежал я, а также водитель посольства, чтобы защитить нашего сотрудника. Это немножко охладило пыл нападающих. Также была вызвана экстренная служба местного подразделения полиции. Люди очевидно находились в состоянии алкогольного опьянения.

К настоящему моменту по итогам вчерашних событий полицией задержан один человек, трое проходят пока как свидетели. Один, тот самый, который нанес удар, скрывается. Мы рассчитываем, что местные правоохранительные органы его установят. Благо, есть видеозапись.