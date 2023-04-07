«Запугивание населения, попытки покушения». Какими будут президентские выборы в 2025-м? Мнение Гайдукевича

Г ригорий Азаренок, СТВ: С удовольствием смотрю программу «Клуб редакторов» каждую пятницу. В прошлый раз, после Послания, возникла не то что бы дискуссия, а вы не согласились с нашим другим политологом Юрием Воскресенским, которого мы тоже бесконечно уважаем. Была высказана мысль о том, что все пройдет тихо, мирно, спокойно. Вы не согласились. И мы все понимаем, что любая электоральная кампания – это повод шатать страну, вновь начать гибридную агрессию, которая и не прекращается у нас на протяжении трех лет. И вот весь наш политический спектр пойдет, нельзя сказать, что единым фронтом против нападения на нашу страну и в 2024, и в 2025 году. Правильно я понимаю? Какие планы на этот период?

Олег Гайдукевич, депутат, председатель ЛДПБ:

2024 год никто нам не даст спокойно провести. Никакого успокоения быть не должно. Президент об этом тоже сказал. 2025 год – тем более. Они прекрасно понимают, что эти кампании надо использовать для дестабилизации. Как? Запугивание населения, попытки покушения на кандидатов в депутаты (и такое возможно). Потому что мы их не пустим, никаких наблюдателей стран, которые ввели санкции. Они нам не нужны здесь. Они будут пытаться принимать крайние меры, чтобы каким-то образом дискредитировать наши выборы. Что касается конкуренции на выборах, она будет, но она будет здоровая, в рамках Конституции, Всебелорусского народного собрания, которое начнет работу в том числе после выборов. С другой стороны, не будет конкуренции – тоже плохо. Это неправильно, поэтому, на мой взгляд, у нас достаточно сильных кандидатов будет. Очень много сильных кандидатов. И у людей будет выбор.

А что касается единого фронта, да. Есть ценности, которые нас всех должны объединять, вне зависимости от партий, общественный организаций, от чего угодно. Это суверенитет, государственность, патриотизм. Это все, что прописано в Конституции. А тактику всегда можно оспорить. Потому что без конкуренции тоже плохо. Это тоже неправильно. На мой взгляд, так должны проходить любые выборы, но они должны быть предсказуемы. Мы для чего принимали новое законодательство? Кто бы ни стал депутатом, президентом, не должно быть никогда разрушения страны. Эти базовые ценности должны оставаться неизменными до конца. А тактика – мы поспорим. Может, у коммунистов свой взгляд, у нас – свой, у «Белой Руси» – свой. Но это дискуссия цивилизованная.

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