Гайдукевич: больно слышать, когда бывшие соотечественники призывают бомбить белорусские города и убивать детей

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим работу Либерально-демократической партии Беларуси и защиту на рубежах страны. В гостях политолог Петр Петровский и депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич. Григорий Азаренок, СТВ:

Прежде чем мы начнем обсуждать дела партийные, завтра большое мероприятие, позвольте показать одного сумасшедшего, который живет в Америке, и обсудить то, что они произносят своими ртами.

Нужно немедленно перехватывать инициативу, Тихановская обязана обратиться к странам НАТО с просьбой об интервенции. В Беларусь нужно немедленно входить с сухопутными войсками либо НАТО. Если по техническим или бюрократическим соображениям НАТО не в состоянии это сделать, значит это должны быть войска заинтересованных сторон. Заинтересованными сторонами в контексте того, что говорилось, являются, безусловно, Польша, Литва и Украина. Григорий Азаренок:

Или США, или НАТО, или Польша, Украина, Литва – входите, пожалуйста, быстрее, пока не появилось ядерное оружие. Вот такие призывы. Как вам, Олег Сергеевич?

Олег Гайдукевич, депутат, председатель ЛДПБ:

Я сегодня слышал Курейчика. Этот полурежиссер, больной на голову. Он вообще договорился до того, что очень жалеет, что в 2020 году Беларусь не побили, как Югославию. Он так и сказал. Почему же Запад в 2020 году не принял решение бомбить Беларусь? Или не напугал хотя бы ее, что будут бомбить. У него даже ведущий спрашивает: Россия, Беларусь – это же не Югославия. – Ничего страшного.