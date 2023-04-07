Гайдукевич: больно слышать, когда бывшие соотечественники призывают бомбить белорусские города и убивать детей
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим работу Либерально-демократической партии Беларуси и защиту на рубежах страны. В гостях политолог Петр Петровский и депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич.
Григорий Азаренок, СТВ:
Прежде чем мы начнем обсуждать дела партийные, завтра большое мероприятие, позвольте показать одного сумасшедшего, который живет в Америке, и обсудить то, что они произносят своими ртами.
Нужно немедленно перехватывать инициативу, Тихановская обязана обратиться к странам НАТО с просьбой об интервенции. В Беларусь нужно немедленно входить с сухопутными войсками либо НАТО. Если по техническим или бюрократическим соображениям НАТО не в состоянии это сделать, значит это должны быть войска заинтересованных сторон. Заинтересованными сторонами в контексте того, что говорилось, являются, безусловно, Польша, Литва и Украина.
Григорий Азаренок:
Или США, или НАТО, или Польша, Украина, Литва – входите, пожалуйста, быстрее, пока не появилось ядерное оружие. Вот такие призывы. Как вам, Олег Сергеевич?
Олег Гайдукевич, депутат, председатель ЛДПБ:
Я сегодня слышал Курейчика. Этот полурежиссер, больной на голову. Он вообще договорился до того, что очень жалеет, что в 2020 году Беларусь не побили, как Югославию. Он так и сказал. Почему же Запад в 2020 году не принял решение бомбить Беларусь? Или не напугал хотя бы ее, что будут бомбить. У него даже ведущий спрашивает: Россия, Беларусь – это же не Югославия. – Ничего страшного.
Олег Гайдукевич:
За такие вещи, если это бывшие белорусы, правосудие 100 % должно быть. Прощать такое просто нельзя. Это уже не предательство, это хуже. Это терроризм, экстремизм. А эти разговоры о призывах, чтобы сюда вошла какая-то армия. Во-первых, пусть они не мечтают, никакая армия никогда сюда больше не войдет. Почему эти террористические акты совершают в России, Беларуси? Потому что военным путем победить нас невозможно. Они могут на польской границе сколько хочешь танков ставить. После решения двух президентов не только о тактическом ядерном оружии – в принципе о перевооружении, о новых технологиях… Да и вообще мощь белорусской и российской армий этим полякам и не снилась. Пусть не мечтают.
А призывали они и раньше. Эти призывы и раньше были. Если бы в 2020 году у них что-то получилось, здесь бы стоял «миротворческий контингент». Они бы его так назвали. Они бы его позвали сюда, и здесь была бы война. Это преступники, мерзавцы, и прощать такие вещи нельзя. Мы никогда этого не простим. За эти вещи должна быть уголовная ответственность. И она будет.
Олег Гайдукевич:
Не просто, что Цепкало 17 лет дали. Он, думаете, не отсидит? Отсидит он эти 17 лет, никуда он не денется. Быстрее бы приехал сюда – быстрее бы отсидел. Потому что потом будет старый, в 80 лет его посадим, если надо. Но я думаю, что правосудие и он отсидит гораздо раньше, потому что они мусор политический, их выкинут отсюда, в багажниках привезут на границу, мы их заберем, помоем, в СИЗО, суд, тюрьма. Другого пути нет. Поэтому очень больно слышать, когда бывшие соотечественники, я их по-другому назвать не могу, призывают бомбить белорусские города и убивать белорусских детей.
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