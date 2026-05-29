В Минске прошел мультиспортивный турнир среди военно-патриотических клубов ГУВД

Патриотическое воспитание, спортивная закалка и современные технологии. Национальный олимпийский стадион «Динамо» принял участников мультиспортивного турнира среди военно-патриотических клубов ГУВД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В этом году соревнования приурочены к знаковой дате – 110-летию белорусской милиции.

В торжественной церемонии подведения итогов турнира приняли участие руководство города, ГУВД Мингорисполкома и министр профильного ведомства. На протяжении двух дней за победу боролись воспитанники более чем 10 военно-патриотических клубов. В программе – соревнования по аэрохоккею, стритболу, мини-футболу, лазертагу и даже киберспорту. Также для гостей масштабного мероприятия прошли показательные выступления сотрудников ГАИ на мотоциклах, девушек-регулировщиц, бойцов ОМОН, а также ребят из столичной мотошколы. Развернулись и десятки тематических площадок и локаций.