В Минске прошел мультиспортивный турнир среди военно-патриотических клубов ГУВД
Патриотическое воспитание, спортивная закалка и современные технологии. Национальный олимпийский стадион «Динамо» принял участников мультиспортивного турнира среди военно-патриотических клубов ГУВД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В этом году соревнования приурочены к знаковой дате – 110-летию белорусской милиции.
В торжественной церемонии подведения итогов турнира приняли участие руководство города, ГУВД Мингорисполкома и министр профильного ведомства. На протяжении двух дней за победу боролись воспитанники более чем 10 военно-патриотических клубов. В программе – соревнования по аэрохоккею, стритболу, мини-футболу, лазертагу и даже киберспорту. Также для гостей масштабного мероприятия прошли показательные выступления сотрудников ГАИ на мотоциклах, девушек-регулировщиц, бойцов ОМОН, а также ребят из столичной мотошколы. Развернулись и десятки тематических площадок и локаций.
Екатерина Сысова, учащаяся средней школы №213:
Соревноваться было страшно, но в то же время интересно, были разные эмоции. Радуемся, когда выигрыш, немного расстраиваемся, когда проигрыш, но ничего страшного, в следующий раз заберем победу, надеемся.
Анастасия Ладутько, учащаяся средней школы №152 имени С.С. Бельченко:
Мне мероприятие очень понравилось, потому что репетиции, такой дух командный нас объединяет. Очень много палаток с разными видами интересов. Можно было сфоткаться, вот мы фоткались, значки сделать.
Виктория Долголаптева, учащаяся средней школы №1 имени В.П. Чкалова:
Очень нравится ходить в этой форме, особенно когда на тебя смотрят, много новых знакомств, позитива. Часто куда ездим. И это приносит очень много удовольствия.
На турнире воспитанники показали не только спортивные достижения, но и глубокое понимание долга, чести и отваги. А подобные мероприятия играют ключевую роль в патриотическом воспитании молодежи.