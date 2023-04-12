Может ли Беларусь быть полностью независимой в сфере микроэлектроники? Рассказал аналитик БИСИ

Новости Беларуси. Нестандартный подход к решению проблем. Этого потребовал Александр Лукашенко во время совещания по развитию реабилитации ПВТ и IT-сектора в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О креативных решениях в последнее время часто говорят на всех уровнях: как в промышленной сфере или молодежной политике, так и у Президента при обсуждении более глобальных моментов.

Говоря о независимости, на которую то и дело покушаются страны-глобалисты, невозможно игнорировать технологическую самостоятельность Беларуси. Санкции отрезали страну от критически важных рынков микроэлектроники. Однако и в этой ситуации краха удалось избежать. Благодаря решению Президента, принятому еще в 1990-х годах, не продавать отечественные наукоемкие предприятия. В то время как многие страны постсоветского пространства поступили иначе, мы вкладывали государственные средства в их развитие. Закручивать гайки не придется. Рассказываем, что будет с инфляцией и ценами в Беларуси.