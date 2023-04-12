«Пусть враги знают». Почему змагарам и калиновцам лучше не соваться в Беларусь? Интервью с Карпенковым

Враги Беларуси уже не скрывают: их цель – захват нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пропагандисты мятежа открыто говорят, что судьба нашей страны – третьесортная территория в составе новой Речи Посполитой. Нам есть чем ответить. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «‎Тайные пружины политики». Читайте здесь.

Александр Белоглазов, Герой России, командир 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь»:

Сейчас все пытаются раскачать ситуацию, использовать ее в своих силах, чтобы нас не было. Потому что им интересны и наши природные ресурсы, и так далее. Поэтому мы являемся оплотом.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками МВД Беларуси:

Краповый берет это символ. Символ мужества, символ отваги, доблести, чести, побед и самопожертвования. Символ борьбы с неонацизмом, бандеровщиной и сатанизмом. Потому что они именно сатанисты там находятся, поэтому я так сказал. Кто сносит советские памятники, кто выкапывает могилы, кто издевается над пленными и со своей козлиной музыкой выкладывает это в интернет и глумится над всем над этим?

Дмитрий Павличенко, председатель Совета ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД «Честь»:

С каждым годом все сильнее и сильнее моральный потенциал сдающих. Основной принцип испытаний права на ношение крапового берета: победишь себя – и будешь непобедим.

– Пускай враги знают свое место, потому что Беларусь – это мирная страна. И мы ее любим.

– Нацизм не пройдет.

Мы, молодые, тоже готовы защищать Республику Беларусь от внешних и внутренних врагов. Всегда готовы стоять на страже порядка и готовы сейчас встать в строй с теми бойцами, которые сдают на краповый берет. Это наш ответ всем змагарам, калиновцам и бандера-калиновцам Григорий Азаренок, СТВ:

Вы обратились с необычным приветствием вчера на плацу. Расскажите, пожалуйста, почему именно такие слова нашли.

Николай Карпенков:

Мы воинство, мы православные, вот православная церковь нам все разрешает. Чтобы мы делали все необходимое для защиты нашего Отечества, наша церковь нас полностью поддерживает. И владыка Вениамин к нам приезжал не единожды, и отец Федор посещает наши части. Поэтому мы под божьей защитой. Я скажу так. Вчера, обращаясь, в своих словах я сказал, что мы проводим самое большое, самое мощное, самое идеологическое мероприятие – сдачу на краповый берет. Это наш ответ всем этим змагарам, калиновцам, бандера-калиновцам (новый термин для них определили), сатанистам. Мы показываем нашу выучку, боевую и специальную подготовку, жесткую сдачу. Пусть они все это дело видят, наблюдают профессионализм наших бойцов, примеряют на свою голову и понимают, что с ними может быть, если они сунуться к нам, в Республику Беларусь. Мы готовы выполнить любую поставленную перед нами задачу.

Хочу обратить внимание, какая высокая мотивация у наших бойцов, которые сдают на краповый берет. 200 человек в войсках были отобраны на конкурсной основе. Желающих очень много, именно записаться в добровольцы. Все прекрасно понимают: краповый берет не дает никаких льгот, он дает единственное – возможность быть в первых рядах, быть добровольцем в самом опасном и ответственном направлении. И если понадобиться, то и жизнь отдать за свое Отечество, страну. Поэтому из 200 человек мы отобрали 100, провели очень серьезный учебно-тренировочный сбор из тех бойцов (сотни) у нас остались 74 человека. Вчера сдавали первый этап, сегодня вышли на тропу испытаний во второй днь 64 человека. Сегодня мощный кросс, вы видели, какой боевой дух, как со знаменами, с инструкторами бойцы идут и произносят наши речевки: «Спецназа лучше нет», «Я люблю спецназ», «Никто кроме нас», «Долг честь, отечество». И они преодолевают все эти непростые испытания. Поэтому очень высокий боевой дух. Сдача на краповый берет это тоже подвиг – надо преодолеть себя

Я сегодня с командирами бригад общаюсь: как происходит, что вы чувствуете, как люди, что их поднимает, чтобы идти? Сдают 64 человека, из них 17 офицеров, 17 прапорщиков, 18 курсантов, контрактники и 14 бойцов. Они говорят: каждый мужчина по своей природе, если правильно воспитывается, то рождается героем. И он хочет совершить подвиг для своей страны. Вот были же герои, которые таранили самолеты, подрывали себя гранатой вместе с танком, они совершали подвиг, который их увековечивал. В каждом мужчине сидит это чувство. И сдача это тоже подвиг. Надо преодолеть себя. Ты должен выйти сюда, ты должен каждый день бегать. У тебя будут болеть ноги, будут сбиты кулаки. Ты неимоверно устанешь, но ты должен все время себя поднимать и идти вперед. И это чувство, оно у нас, у белорусов, есть. Оно поднимает этих людей: я доброволец, я иду первым и иду сдавать на краповый берет. И парни выходят и сдают, и вы видите, какой высокий морально-боевой дух.

Григорий Азаренок:

Мы видим трагедию, которая произошла в Российской Федерации с убитым военкором. Террористическая угроза не стихает, наоборот – нарастает. Как сейчас внутренние войска вместе со всем силовым блоком противостоят? Николай Карпенков:

Внутренние войска – боевые войска, все задачи у нас боевые. Представьте, внутренние войска, ежедневно тысячи военнослужащих заступают на патрульно-постовую службу, обеспечивают общественный порядок. Внутренние войска ежедневно поднимаются на вышку и занимаются охраной наших исправительно-трудовых учреждений, осуществляем надзор. И уже этих бандитов, которых задержаны у нас за террористические и экстремистские преступления, порядка полутора тысяч они находятся в местах лишения свободы. Мы занимаемся конвоированием, поиском, если кто-то совершил побег. Мы усиливаем вместе с пограничниками, проводим комплекс мероприятий по усилению охраны государственной границы. Мы охраняем железную дорогу, сопровождаем эшелоны с российскими войсками, занимаемся разминированием по всей стране. Представляете, какой огромный спектр боевых задач выполняют войска. Но кроме всего прочего, мы прекрасно понимаем, что выполнение специальных заданий в особых условиях. Видим, какая война идет в Украине, и стараемся усилить внутренние войска

И мы видим, какая война идет на данный момент в Украине. И конечно, мы делаем соответствующие выводы и стараемся усилить внутренние войска. Мы создали ряд подразделений из добровольцев. «Честь» – 150 человек, «Смерч» – 450. Всегда готовы собраться и выполнить боевую задачу вместе с подразделениями, действующими на данный момент. Мы создали спецподразделение «Рысь», мощное, сильное, порядка 300 человек. И каждый день выполняют задачи по зачисткам, по задержанию змагаров, по работе на границе. Мы уже на данный момент приступили к формированию подразделений, и летом они уже будут созданы. Комсостав назначен, и он уже на данный момент отбирает офицеров. Самые лучшие командиры СОБРа пойдут и возглавят эти специальные подразделения. Будут командирами, заместителями по боевой и специальной подготовке, будут организовывать и проводить занятия. И спецподразделения с этого момента начнут расти и формироваться, начнут выполнять боевые задачи. Григорий Азаренок:

Вы сказали, проводится зачистка, ходят бойцы по гнездам змагаров. Мы потом видим это на видео. Президент сказал: каждый день это показывать. Других слов, кроме как мразь, нет. Отсидят 2,5 года, озлобленные, пишут эти гадости. Готовятся к чему-то, создают ячейки, помогают террористам. Когда их уберут? Понятно, что в большинстве своем они начинают блеять, что чего-то не знали, случайно или поддались на влияние. Но на самом деле, что это за персонажи, контингент? Если за нарисованный фашистский крест у нас была бы смертная казнь, никогда такого в стране не было бы Николай Карпенков:

Я сам для себя ищу все время ответ, что это за люди. Но искать надо в нашем историческом прошлом. В новой истории, которую мы сами видели, и мы потомки тех, кто победил. Есть герои, есть те, кто победил, кто брал Берлин, есть те, кто грудью ДЗОТы закрывал, товарищей своих спасал, кого немцы замучили. Но есть же и коллаборационисты, есть же и полицаи, есть те, которые встречали и показывали дорогу на Москву короткую. Есть те, кто предавал, убивал, сжигал, получал от этого удовольствие. Эти люди есть. Это и наши южные соседи – украинские националисты, которые творили. Есть же и те, кто их приветствует. Они Бандеру прославляют, фашистов, фашистских героев. И это их последователи, они есть, у них душа такая. Это мизер, но они крайне агрессивны. Я, конечно, где-то сожалею, потому что все это было на моих глазах. Я помню, какое у нас было счастливое детство. Я помню, как какая у нас была одна единая политика, но где-то вовремя не остановили. Но причина в этом только одна. Мы очень гуманны и к ним очень гуманно относились. А на самом деле если за нарисованный фашистский крест у нас была бы смертная казнь, и они это заслужили еще теми преступлениями, никогда бы в стране этого не было. Но они подумали, что победили, ведь плохие люди консолидируются намного лучше. Они сбились в эти змеиные кучи. Вы говорите мрази, нет того слова, которое их может охарактеризовать.