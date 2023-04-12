Сергеенко посетил Академию авиации. О чём главу Администрации Президента попросили курсанты?

Новости Беларуси. Обновленная Концепция национальной безопасности будет рассмотрена на Всебелорусском народном собрании одной из первых, заявил глава Администрации Президента, посещая 12 апреля академию авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидно, что время сейчас неспокойное и Запад не отказывается от попыток дестабилизации обстановки в Беларуси, в том числе террористическими методами. Продолжается информационная война, и необходимо работать на опережение и упреждение различных поползновений извне. На встрече с профессорско-преподавательским составом и курсантами, конечно же, не обошли вниманием современную международную обстановку и то, что в связи с этим предпринимает наша страна.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Посмотрели, как проходят занятия на тренажерах с использованием современных технических средств. Без этого, конечно, сегодня невозможен любой специалист, тем более в такой сфере, как авиация, где требуются знания, умения, точность. Потому что в первую очередь это безопасность полетов, безопасность нас с вами, пассажиров, в целом безопасность страны. Ребят сегодня интересует не только настоящее и учебный процесс, но и будущее: как работать, где работать, какие условия там будут созданы. И я вижу, что в академии много делается для воспитания патриотизма, патриотов, воспитания гражданской позиции.