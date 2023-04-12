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Сергеенко посетил Академию авиации. О чём главу Администрации Президента попросили курсанты?

12 апреля 2023 18:34
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Новости Беларуси. Обновленная Концепция национальной безопасности будет рассмотрена на Всебелорусском народном собрании одной из первых, заявил глава Администрации Президента, посещая 12 апреля академию авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергеенко посетил Академию авиации. О чём главу Администрации Президента попросили курсанты?-1

Очевидно, что время сейчас неспокойное и Запад не отказывается от попыток дестабилизации обстановки в Беларуси, в том числе террористическими методами. Продолжается информационная война, и необходимо работать на опережение и упреждение различных поползновений извне. На встрече с профессорско-преподавательским составом и курсантами, конечно же, не обошли вниманием современную международную обстановку и то, что в связи с этим предпринимает наша страна.

Сергеенко посетил Академию авиации. О чём главу Администрации Президента попросили курсанты?-4

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Посмотрели, как проходят занятия на тренажерах с использованием современных технических средств. Без этого, конечно, сегодня невозможен любой специалист, тем более в такой сфере, как авиация, где требуются знания, умения, точность. Потому что в первую очередь это безопасность полетов, безопасность нас с вами, пассажиров, в целом безопасность страны. Ребят сегодня интересует не только настоящее и учебный процесс, но и будущее: как работать, где работать, какие условия там будут созданы. И я вижу, что в академии много делается для воспитания патриотизма, патриотов, воспитания гражданской позиции.

Сергеенко посетил Академию авиации. О чём главу Администрации Президента попросили курсанты?-7

Общение Игоря Сергеенко с курсантами продолжилось в формате оживленного диалога. Они просили главу Администрации посодействовать в посещении с экскурсией Дворца Независимости. В 2024 году государственная академия авиации отметит 50 лет со дня основания. Теперь там выстроена многоступенчатая система образования. Самые востребованные – факультеты гражданской авиации и военный факультет.

# Национальная безопасность # общество # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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