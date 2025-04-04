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Баскетболисты резервной команды Минска выиграли у Самары в матче Молодёжной лиги России

04 апреля 2025 20:13
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Резервная команда Минска одержала победу в матче чемпионата Молодежной лиги России по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 4 марта, наши ребята встречались с Самарой. Поединок получился напряженным и увлекательным. Основное время игры завершилось вничью – 84:84. В дополнительное время дружина Дмитрия Колтунова вырвала победу со счетом 94:89. В составе «драконов» самым результативным стал Павел Рабушко – на его счету 22 очка. Таким образом, минчане прервали серию из четырех поражений подряд. Завтра команды проведут повторный матч.

# Баскетбол

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