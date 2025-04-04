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Женская сборная Беларуси по футболу сыграла вничью со сборной Финляндии

04 апреля 2025 18:17
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Сегодня, 4 апреля, женская сборная Беларуси по футболу в итальянской Новаре провела очередной поединок Лиги Наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Владимира Шиндикова встречалась с дружиной Финляндии. Сборные разошлись миром – 0:0. В активе нашей команды после трех матчей два очка. Следующий поединок белоруски сыграют 8 апреля против дружины Сербии. После завершения группового этапа победители четырех квартетов лиги В получат прямые путевки в лигу А. Команды, которые займут вторые позиции, проведут стыковые поединки со сборными, которые финишируют на третьих местах в группах лиги А.

# Футбол

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