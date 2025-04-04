Виолетта Гуреева стала бронзовым призёром 2-го этапа Кубка Леднёва

Благодаря успешному выступлению в фехтовании (здесь она показала второй результат) и в заключительной дисциплине лазер-ране (четвертое время) наша спортсменка смогла подняться на бронзовую ступень пьедестала почета.

Отметим, финал прошел в острой конкурентной борьбе. И лишь последняя дисциплина расставила всех по местам. Победу на турнире одержала россиянка Амина Тагирова. Еще одна белорусская пятиборка Мира Бурая заняла 12-е место. Ирина Николаева стала 17-й. 5 апреля на соревнованиях в Москве медали разыграют мужчины.