На Открытом ЧБ по велоспорту на треке участники разыграют 14 комплектов наград

В гите на тысячу метров у женщин не было равных Анастасии Киптиковой, у мужчин золото завоевал Артем Зайцев. В индивидуальных гонках на четыре километра победителями стали лидер нашей сборной Евгений Королек. А также Полина Конрад, которая в утренней программе установила национальный рекорд на этой дистанции. Отметим, данные дистанции являются новинкой для наших спортсменов.

Татьяна Шаракова, старший тренер женской национальной команды по велосипедному спорту:

Новые дистанции. Так утвердил Международный союз велосипедистов, что нужно уравнивать женщин к мужчинам. Соответственно, у нас появилось две новые дистанции: километр у спринтерской дисциплины и 4 километра у темповой дисциплины, индивидуальная гонка на время. Неплохое для нас время, на самом деле. Мы видели на чемпионате Европы, что, конечно, это время тоже где-то было в районе шестерки-семерки. Для нас это тоже новинка. Но надо работать. Многие девчонки, которые из темпа, они выдерживают. Те, которые не едут 4 километра, не выдерживают, они переходят в основном в километр, тем самым потренироваться и стать сильнее.

На чемпионате Беларуси за награды спорят 77 сильнейших велогонщиков Беларуси. После отечественного старта лучшие отправятся на международный турнир в Гонконг. Там будет возможность заработать первые рейтинговые очки, которые необходимы для участия в чемпионате мира. Планетарный форум в 2025 году осенью примет Чили.