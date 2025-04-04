Борьба за выход в финал. В Минске проходит командный чемпионат Беларуси по настольному теннису

На протяжении четырех дней сильнейших определяют 16 команд – 8 мужских и 8 женских. Конкуренцию нашим спортсменам составляют россияне. К слову, на одной площадке вместе с лидерами сражаются и юные теннисисты, которые уже демонстрируют неплохую игру. Тренеры уверяют, что за будущий резерв беспокоиться не стоит. Лучшие четыре мужские и женские команды, которые покажут лучшие результаты на протяжении двух туров, пройдут дальше в суперфинал. В каждой категории уже определились свои фавориты.

В столице на базе Республиканского центра олимпийской подготовки проходит второй тур командного чемпионата страны по настольному теннису, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Ростислав Жадько, старший тренер национальной сборной Беларуси по настольному теннису:

Есть и ожидаемые результаты, и несколько неожиданных. В основном молодое поколение начинает поджимать уже более старших. Фавориты, конечно, есть. У мужчин это команда «Восток» и команда РЦОПа. Команда РЦОПа представлена игроками национальной команды, в команде «Восток» играют представители России, причем очень хорошие игроки высокого уровня. У женщин это команда РЦОПа и команды СДЮШОРа и Могилева. Они традиционно борются за тройку.

Уже 5 апреля определятся финалисты. А заключительный тур состоится в мае, там и определится чемпион страны по настольному теннису.