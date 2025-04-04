Борьба за выход в финал. В Минске проходит командный чемпионат Беларуси по настольному теннису

В столице на базе Республиканского центра олимпийской подготовки проходит второй тур командного чемпионата страны по настольному теннису, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
На протяжении четырех дней сильнейших определяют 16 команд – 8 мужских и 8 женских. Конкуренцию нашим спортсменам составляют россияне. К слову, на одной площадке вместе с лидерами сражаются и юные теннисисты, которые уже демонстрируют неплохую игру. Тренеры уверяют, что за будущий резерв беспокоиться не стоит. Лучшие четыре мужские и женские команды, которые покажут лучшие результаты на протяжении двух туров, пройдут дальше в суперфинал. В каждой категории уже определились свои фавориты.