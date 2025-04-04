Время зажигать огни. Старинный ритуал зажжения уличных фонарей сохранили в Бресте. За 16 лет эта традиция стала визитной карточкой города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый вечер местные жители и туристы ждут фонарщика Виктора Кирисюка. Форма у него такая же, как носили его предшественники полтора столетия назад. Именно в ней он зажигает старинные фонари на главной пешеходной улице Бреста. Чтобы совершить свой ритуал, Виктор поднимается по лестнице и вручную зажигает каждую керосиновую лампу. Всего на улице установлено 17 таких фонарей. Весь процесс занимает около 30 минут. После начинается вторая часть «ритуала». Фонарщик общается с туристами и фотографируется на память.

Мы в интернете нашли информацию о том, что происходит такая традиция замечательная, зажигают фонари. Очень это атмосферно, очень антуражно. Естественно, мы днем уже все посмотрели, а сейчас специально пришли посмотреть, как это происходит по факту. Фонарщик совершенно очаровательный. Мы потерли ему пуговицы, он нам разрешил, он с нами сфотографировался.

Традиция классная. Ехали из Подмосковья. Специально увидеть. За 10 минут до начала того, как он начал зажигать фонари, как раз вот приехали. Прям очень сильно торопились, чтобы самим увидеть. Фотки получились. Все получилось, даже пообщались немного. Поэтому да, все классно, все круто.

К слову, благодаря фонарям в Бресте появилась еще одна традиция. Уличное освещение города загорается в ту же минуту, когда Виктор Кирисюк зажигает последний 17-й фонарь.