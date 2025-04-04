Во всех районах Минске откроются танцевальные площадки для людей элегантного возраста

Закружиться в вальсе под любимые мелодии. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне город сделает подарок для людей элегантного возраста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В каждом районе столицы откроются танцевальные площадки. Их оборудуют в скверах и зеленых зонах. Бесплатно для пожилых минчан будет работать и танплощадка в парке Челюскинцев. На каждой из них запланировано проведение тематических мероприятий и вечеров встреч.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

В Республике Беларусь разработана и реализуется концепция активного долголетия, которая предусматривает максимальное включение жителей пожилого возраста в активные формы досуга. В Минске такой запрос есть, и мы видим, что наши граждане элегантного возраста хотят быть активными участниками тех процессов, прежде всего культурных, которые в Минске происходят, и хотят проводить свой досуг на открытых площадках, на танцевальных площадках.

Планируется, что танцплощадки заработают в середине мая. В проведении мероприятий задействуют также учащихся центров дополнительного образования детей и молодежи. Они выступят со своими творческими номерами.