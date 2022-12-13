Олег Романов: «Закон нацелен на оздоровление, на то, чтобы партийная система была зрелой»
Новости Беларуси. На политическом поле страны должны работать лишь те партии, деятельность которых соответствует основным принципам внутренней и внешней политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 декабря во время совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня снова зазвучали 3 %. Те, кто против ВНС. Так вот, чтобы манипуляции 3, 5, 10 % не разрушили страну, чтобы у тех, кто будет после, не смогли украсть будущее, для этого и вводим в политическую действительность ВНС. Вот она, площадка для перемен. По-белорусски.
Лукашенко: а вдруг неразбериха, внутреннее противостояние? Вот мы и предлагаем ВНС. Подробнее.
Все как и обещал Президент, в стране политический апгрейд. Даже несмотря на беспрецедентное экономическое давление, на геополитическую турбулентность, Президент держит обещание. В жарких дискуссиях рождается новая модель партийной системы Беларуси.
Олег Романов, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Новый закон о политических партиях, или, если быть более точным, внесение изменений и дополнений в действующий закон о политических партиях и общественных объединениях, позволит оздоровить партийную систему нашей страны. Позволит оставить только те партии, которые реально выражают интересы народа, интересы больших социальных групп, которые работают на политическом поле. Которые могут делать то, что должны делать политические партии: бороться за власть, выдвигать своих членов в депутаты парламента, в депутаты местных советов. И этот закон нацелен на оздоровление, на то, чтобы партийная система была зрелой, работающей. Чтобы волю народа выражали не партии-марионетки, не партии – политические карлики, а большие, крупные политические силы.
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