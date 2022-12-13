Олег Романов: «Закон нацелен на оздоровление, на то, чтобы партийная система была зрелой»

Новости Беларуси. На политическом поле страны должны работать лишь те партии, деятельность которых соответствует основным принципам внутренней и внешней политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 декабря во время совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня снова зазвучали 3 %. Те, кто против ВНС. Так вот, чтобы манипуляции 3, 5, 10 % не разрушили страну, чтобы у тех, кто будет после, не смогли украсть будущее, для этого и вводим в политическую действительность ВНС. Вот она, площадка для перемен. По-белорусски. Лукашенко: а вдруг неразбериха, внутреннее противостояние? Вот мы и предлагаем ВНС. Подробнее.