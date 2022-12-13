«Много музыкантов очень высокого уровня». Международный рождественский оперный форум открылся в Минске

Новости Беларуси. Событие, особенное с первых нот: широкая география, самые известные произведения, а также музыканты и солисты высочайшего уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске официально открылся 12-й рождественский оперный форум.

Прямо сейчас на сцене Большого театра Беларуси развивается сюжет романа «Евгений Онегин». Постановку привез Московский музыкальный театр. Это восстановленная версия легендарного спектакля Станиславского 1922 года. По словам дирижера Валерия Кирьянова, была проведена огромная научная работа. Тем не менее современное прочтение не копирует первоисточник: новшества удалось привнести в рамках оригинальной концепции. Российский дирижер сегодня руководит оркестром Большого театра, в репертуаре которого классика стоит во главе.

Валерий Кирьянов, главный директор Московского музыкального театра «Геликон-оперы» (Россия):

«Евгений Онегин» в репертуаре Большого театра, соответственно, артисты оркестра знают материал очень хорошо. Мы все не проходили, несколько ключевых мест только, где могут быть сложности. Подумал я. Но сложностей не было, потому что оркестр просто топ-уровня: замечательные музыканты, которые знают и друг друга, и материал. И реагируют на малейшую просьбу, на любой незначительный жест не очень явный, но они его считывают. То есть это опытные музыканты, мне работать легко и приятно.

В 2022 году в рамках оперного форума выступят артисты из семи стран. Коллективы театров из России и Азербайджана приехали полным составом. Событие знаковое и проходит во второй раз за всю историю фестиваля. Как отметили организаторы, афиша этого года получилась гармоничной. Зритель увидит как классические произведения со сложными партитурами, так и новые веяния в оперном жанре, которые привнесли молодые режиссеры.

Магеррам Гусейнов, приглашенный солист Мариинского театра (Россия):

Очень важно то, что исполняются произведения совершенно разные, разных композиторов, в разных стилях. Это огромный плюс в первую очередь для самих артистов, потому что они привыкают к этому. Во-вторых, для публики. Потому что у публики есть выбор, они будут знать: куда мы хотим, что нас больше интересует. В Беларуси очень много музыкантов очень высокого уровня. В принципе, я думаю, что общество и публика готовы к разной музыке.