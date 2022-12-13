Лукашенко: должны работать лишь те партии, деятельность которых соответствует принципам внутренней и внешней политики

Новости Беларуси. На политическом поле страны должны работать лишь те партии, деятельность которых соответствует основным принципам внутренней и внешней политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 декабря во время совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тема встречи – приведение отдельных законов в соответствие с обновленной Конституцией. Так, четкие и прозрачные границы необходимо прописать в законе о партиях. Проект документа сегодня тоже в повестке совещания. Александр Лукашенко поинтересовался, какие нововведения и ориентиры эксперты предлагают и насколько они соответствуют нашему общественному и политическому укладу. Принципиальные критерии от главы государства – своевременность изменений, приоритет национальных интересов и конструктивность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Важный вопрос, который может вызвать в обществе не только дискуссии, но и противостояния. Я это знаю из своего опыта, да и все сидящие здесь… Все это мы проходили в нашем обществе. Поэтому все надо заранее отрегулировать в законе, довести до людей, чтобы это не возмущало, не вызывало турбулентность нашего общества. Должен документ соответствовать белорусским реалиям, идти от жизни. Да, мы должны видеть, что происходит на внешнем контуре, за пределами нашей страны. Но главное – наша страна, наш опыт. Мы только этому должны соответствовать – жизни нашей Беларуси, нашего общества.