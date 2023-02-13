Не могу сосчитать, сколько раз мы встречались с населением. В Озерском сельисполкоме рассказали, в чём на самом деле проблема агрогородка

Еще со времен Советского Союза система канализации в агрогородке Озеро фактически представляла собой самотек со сбросом в природную низину. Но забота о людях и экологии, учитывая потенциал растущего населенного пункта, требовала наличия современных очистных сооружений. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

О том, почему септикам в Озере быть, об электрификации проблемных улиц поговорим с временно исполняющим обязанности председателя Озерского сельисполкома Русланом Пожахом. Сергей Шуманский:

Вы лучше всех знаете изнутри все проблемы, которые существуют у вас в агрогородке. Начнем с самой злободневной – проблема на Школьной с канализацией. «Люди 30 лет несанкционированно пользовались тем, что было построено»

Руслан Пожах, в.и. обязанности председателя Озерского сельисполкома:

Да, такая проблема существовала, потому что в 80-е годы прошлого столетия сельскохозяйственная организация пыталась сделать в агрогородке Озеро централизованную систему водоотведения. Но сделали только по одной стороне улицы Школьной. Строительство на этом закончилось, и люди 30 лет несанкционированно пользовались тем, что было построено. На баланс ни одна обслуживающая организация то, что построено, не приняла. Официально в эксплуатацию ничего не запускалось. Люди пользовались, допускали разливы канализационных стоков на общественные земли, и пришлось принимать меры вплоть до тампонажа. Сергей Шуманский:

То есть по этой канализации все стекало в какие-то емкости? В бочки, как они показывали. Руслан Пожах:

Да, емкости были вкопаны, подъездные пути к ним были сделаны, но дальше, когда емкости переполнялись, все это сливалось в два технических водоема, которые расположены дальше. Соответственно, разливалось по общественным землям.

Сергей Шуманский:

Технически водоемы для этого не предусмотрены? Руслан Пожах:

Нет, для этого не предназначены. Но люди на это внимания не обращали, а обращали внимание контрольные и надзорные органы, в том числе и мы. Было принято решение после нескольких местных собраний, которые мы проводили с местными жителями. Консенсуса так и не достигли, хотя люди пообещали, что сделаете нам подъездные пути к этим емкостям – мы будем нанимать транспорт для откачки, отвозки утилизации. Как это водится, первый раз сложились все 20 подворий, следующий раз – 17, потом – 15, а потом никто не захотел этим заниматься. Емкости переполнялись – и опять эти разливы. Было принято решение сельисполкома провести тампонаж, что мы и сделали. После этого в течение пяти дней пять подворий поставили септики, свои местные выгреба, по трем подворьям сейчас есть вопросы. Они пишут обращения, жалобы, хотят, чтобы это все было сделано за счет государства. Сергей Шуманский:

Давайте уточним. Эта проблема касается скольких домов? Руслан Пожах:

Это нечетная сторона улицы Школьной. Там 20 домов. Три домика пока не оборудованы септиками. Сергей Шуманский:

Между моментом, когда жители предупредили, и к моменту, когда эту трубу затампонировали, не 2-3 дня прошло?

Руслан Пожах:

Нет. В декабре 2021 года мы всем разослали уведомления, что 30 марта 2022 года будет произведен тампонаж, то есть дали людям время подготовиться. Потом этот тампонаж перенесли и выполнили его в ноябре-декабре 2022 года. Временной промежуток – практически год. Кто хотел, подготовили кольца, крышки, подготовились к этим мероприятиям. И очень быстро сделали. Сергей Шуманский:

Во всем Озере такое понятие, как центральная канализация либо подобного рода, существует? Руслан Пожах:

Нет. Сергей Шуманский:

Это единственная улица? Руслан Пожах:

Это единственное, что пыталось сделать сельхозпредприятие в 1980-х. Ну, или денег не хватило… Не знаю, что им помешало, но до логического завершения это не дошло. Сергей Шуманский:

То есть во всем Озере у всех свои личные септики и никаких проблем это не вызывает? Руслан Пожах:

Да. Проблем не возникает. Почему люди хотят, чтобы на их участке все сделали за счет государства?

Сергей Шуманский:

Понятно, что это стоит определенного количества денег, но некоторые дома относятся к разряду арендных, то есть принадлежат сельхозпредприятиям. Руслан Пожах:

Граждане, которые обратились с жалобой, которые были показаны в сюжете, шесть человек зарегистрировано в жилом доме, который находится на балансе сельхозорганизации. Живут они там по договору аренды. Сельхозорганизация привезла им кольца, крышки, людям осталось только смонтировать эту местную канализацию, но они этого не делают. Решили, что им должно это сделать государство. Непонятно, по каким причинам. Сергей Шуманский:

Они не говорили, что готовы заплатить, чтобы им помогли хотя бы с техникой? Руслан Пожах:

С такими вопросами в сельисполком они не обращались. Тем более они живут по договору аренды с хозяйством. Это все решается.

Сергей Шуманский:

Мы когда-то там были. У них главное, кроме финансового вопроса, кроме того, что у нас это работало, мы хотим, чтобы это работало, был еще такой аргумент, что нам же нужно сейчас у себя на участке раскапывать яму. Есть близость с соседом, это невозможно сделать, потому что расстояние не позволяет. Но если все остальные сделали, то получается, позволяет? Руслан Пожах:

Мы изучали этот вопрос еще до рассылки писем людям. И в этих письмах указали, что им нужно обратиться в Узденское архитектурно-планировочное бюро для составления схемы. То есть они обращаются, заключают договор, платят определенную сумму, и им наше ПБ выдает узаконенную схему, согласованную со всеми заинтересованными организациями – водоканал, связь, газовая служба – и указывают место, где вкапывать этот септик. Техническая возможность есть в каждом дворе. Мы это все предусмотрели сразу. Сергей Шуманский:

Вывод какой? Это не проблема? Руслан Пожах:

С технической точки зрения нет. Это просто обычное нежелание, порожденное не знаю чем. Сергей Шуманский:

С этим вопросом мне все предельно понятно. Что касается вопроса № 2, который тоже поднимался в сюжете, – вопрос электричества. Улица Тихая, 9. действительно ли существует эта проблема? Мы видели, что там нет электрификации этого дома и соседнего. Правда ли, что в XXI веке не могут провести электричество в сельском доме?

Руслан Пожах:

Насколько я вник в эту проблему, в 2007 году гражданин получил участок для строительства и обслуживания жилого дома, построил и в 2015 году ввел его в эксплуатацию. Но никаких согласований с районными электросетями он не проходил. Запитал свой построенный дом от соседа и до сих пор вот так проживал. Это выявили сотрудники районных электросетей, обесточили. Сейчас уже, конечно, включили электроэнергию. И такая проблема есть. По его участку идет линия электропередач. Сергей Шуманский:

Но запитаться от этой линии нет возможности?