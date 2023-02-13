Григорий Василевич: мы выстраиваем мощную представительную ветвь власти

Алена Сырова, СТВ: Григорий Алексеевич. Вот вы, как человек, который был и в Конституционной комиссии, и который, в принципе, такой, с яркой, своей харизматичной точкой зрения, как считаете, то, к чему мы пришли и то, каким увидим ВНС – это лучшее из всего возможного или все-таки где-то недожали, недоработали?

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Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, член-корреспондент НАН Беларуси, заслуженный юрист Беларуси: Я убежден в том, что и Конституционной комиссии и гражданам, которые пришли на референдум, удалось оптимизировать систему представительной власти. По сути, благодаря появлению у ВНС именно конституционных полномочий, причем мощных очень полномочий, мы тем самым выстраиваем мощную представительную ветвь власти. Да, в Конституции представительная ветвь власти не указана – законодательная, исполнительная и судебная. В любом случае ВНС вместе с парламентом, конечно, Президент – это представительный орган. С местными советами депутатов, их около 1 300, мы, по сути, реализуем тот принцип, который закреплен в Статье 3 Конституции о верховенстве власти народа.

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И народ осуществляет свою власть непосредственно либо через представительные органы. Как раз яркий пример того, что народ сейчас расширил свою базу, представительство расширено народа. И если в парламенте 174 парламентария, то сейчас на ВНС до 1 200. По сути, база народного представительства существенно расширена. И Всебелорусское народное собрание в том виде, как оно представлено сейчас Конституцией, разительно, существенно отличается от прежних ВНС. Сейчас делегаты обладают тоже весомыми полномочиями. Они будут работать в трудовых коллективах. Причем сохраняя полномочия в течение пяти лет в трудовых коллективах, в учебных коллективах, по месту жительства. У граждан будет еще больше возможностей, чтобы выйти на контакт с ними. Поставить какие-то вопросы, которые требуют решения, довести до сведения постоянно действующего, ежедневно работающего прежде всего органа исполнительной власти. И реализовывать.

Поэтому я, конечно, позитивно оцениваю то, что предложено было на референдум. И еще один момент. Я понимаю, что коллеги тоже желают высказаться. Еще очень важный такой момент: если мы сравним прежние полномочия главы государства, надо сказать, что Президент внес этот проект изменений и дополнений в Конституцию. Именно он автор тех предложений. Он поступился своими полномочиями. Рядом мощных полномочий. И то, что решалось раньше, так можно сказать, в кабинете, кулуарно, может быть, принесли документ, подписал, назначил. Сейчас это уже будет решаться публично. Транспарентность явно расширена. Об этом можно говорить. Я просто пока остановлюсь, потому что коллеги, уверен, тоже желают сказать на этот счет.