Второй энергоблок БелАЭС могут включить уже в марте. Реализацию проекта обсудили Головченко и гендиректор «Росатома»

Новости Беларуси. Как работает первый энергоблок БелАЭС и скоро ли запустят второй? Реализацию проекта Белорусской атомной электростанции обсудили 13 февраля на встрече Романа Головченко и гендиректора корпорации «Росатом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом реализация союзной программы прошла эффективно, отметили стороны. С момента включения в сеть первый технологический комплекс выработал без малого 12 миллиардов киловатт-час. А это существенная экономия природного газа. Кроме того, он стал эксклюзивным – первый в мире блок поколения III+, построенный по экспортной технологии. В соответствии с графиком ведутся работы и на втором комплексе. Топливо уже загружено, специалисты выполняют мероприятия этапа физического пуска. Уже в марте должно состояться первое включение.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Проект, конечно же, очень сложный и технически, и финансово, поэтому целесообразно встречаться для того, чтобы вопросы, которые отрабатываются экспертами, специалистами, мы могли уже окончательно с вами обсудить и либо принять решение, либо сформировать соответствующую позицию. Мы сейчас перешли перигей работ по второму энергоблоку. Реализуются все мероприятия этапа физический пуск. Мы надеемся, что первое включение в сеть состоится уже в марте этого года с выходом на этап энергетического пуска.