Украли репутацию! Французские политики обсуждают ограбление Лувра

Преступление даже на время сплотило непримиримых политических противников. Все сошлись во мнении, что, кроме потери драгоценностей, Франция лишилась нечто большего – репутации.

Франция потрясена событием, которое смогло отвлечь внимание общественности от тяжелого правительственного кризиса в стране. Речь идет о громком ограблении знаменитого Лувра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, без преувеличения дерзкое ограбление произошло 19 октября средь бела дня – примерно через полчаса после открытия, когда посетители уже находились внутри. Преступники сработали быстро – им понадобилось всего 7 минут, чтобы скрыться с бесценными наполеоновскими драгоценностями.

Эммануэль Макрон отреагировал на произошедшее, разместив пост в социальных сетях. Президент Франции пообещал, что все украденные реликвии вернутся в музей, а виновные будут непременно привлечены к ответственности.

Министр юстиции, в свою очередь, грустно констатировал, что произошедшее создало отвратительный имидж Франции. Он обошелся без извинений и громких заверений наказать злоумышленников. Оппозиционные партии, конечно, не могли упустить возможность еще раз обвинить правящую коалицию во всех бедах и назвали это ограбление унижением для всей страны. Разговоры-разговорами, но никто не смог пояснить: как обеспечивается охрана музеев, если даже Лувр с его службой безопасности оказался ограбленным за считанные минуты. Кто даст гарантию, что Франция, да и мир больше не лишатся бесценных во всех смыслах экспонатов.