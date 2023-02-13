«Он чувствует себя в безопасности». Почему многие белорусы не знают о наших партиях и общественных объединениях?
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Кирилл Казаков, СТВ:
А можно прокомментировать эти данные? Цифры, которые я вижу, на самом деле у меня вызывают легкую оторопь. Когда 56 % из опрошенных знают, что такое общественные объединения – все прекрасно знают «Белую Русь», БРСМ. И 40 % не знают. Кто эти люди?
Николай Мысливец, директор Института социологии Национальной академии наук, кандидат социологических наук:
Я, например, данную информацию и, полагаю, мы сможем увидеть еще ряд некоторых слайдов, склонен трактовать в позитивном ключе. Во-первых, когда человек спокойно занимается домашними делами, семьей, детьми, образованием, работой, когда его устраивает уровень оплаты, когда он чувствует себя в безопасности, он необязательно должен обращать внимание на какие-то перипетии, на какие-то сюжеты.
Алена Сырова, СТВ:
Главное, чтобы потом в нужный момент кто-то его спокойной жизнью и невовлеченностью в некоторые процессы не воспользовался, как было в 2020 году.
Николай Мысливец:
Что касается известности, популярности, говоря о социальной базе политических партий, партийное строительство ведется. Та база, которой обладают в частности представленные здесь, на данном слайде, наши партобъединения – это как раз таки одна из предпосылок и развертывания партийного строительства. Потому что есть те объединения, которые в достаточной степени популярны. Есть те объединения, которые благодаря своим программам, действиям, лидеру, демонстрируют обществу, что есть та сила, которая может представить интересы людей.
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