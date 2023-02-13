«Он чувствует себя в безопасности». Почему многие белорусы не знают о наших партиях и общественных объединениях?

Новости Беларуси. Политическая стройка и модернизация! Почему «Белая Русь» инициировала создание партии именно сейчас? Новый статус ВНС – демократические перемены? Что предложит политическая кампания 2024-2025 года? Прения, дебаты и настоящий диалог на площадке «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

А можно прокомментировать эти данные? Цифры, которые я вижу, на самом деле у меня вызывают легкую оторопь. Когда 56 % из опрошенных знают, что такое общественные объединения – все прекрасно знают «Белую Русь», БРСМ. И 40 % не знают. Кто эти люди?

Николай Мысливец, директор Института социологии Национальной академии наук, кандидат социологических наук:

Я, например, данную информацию и, полагаю, мы сможем увидеть еще ряд некоторых слайдов, склонен трактовать в позитивном ключе. Во-первых, когда человек спокойно занимается домашними делами, семьей, детьми, образованием, работой, когда его устраивает уровень оплаты, когда он чувствует себя в безопасности, он необязательно должен обращать внимание на какие-то перипетии, на какие-то сюжеты.