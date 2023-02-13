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«Это закономерно». Доверяют ли белорусы партиям? Ответ социолога

13 февраля 2023 16:21
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Новости Беларуси. Политическая стройка и модернизация! Почему «Белая Русь» инициировала создание партии именно сейчас? Новый статус ВНС – демократические перемены? Что предложит политическая кампания 2024-2025 года? Прения, дебаты и настоящий диалог на площадке «По существу».

«Это закономерно». Доверяют ли белорусы партиям? Ответ социолога-1

Алена Сырова, СТВ:
Что говорит социология: поменяли белорусы свое отношения к партиям и общественным объединениям или нет? Доверяют или не доверяют?

«Это закономерно». Доверяют ли белорусы партиям? Ответ социолога-4

Николай Мысливец, директор Института социологии Национальной академии наук, кандидат социологических наук:
Что касается доверия, то те данные, которые фиксировались в результате многих исследований на протяжении всех предыдущих лет суверенитета, остались по большому счету без изменений. Степень известности, популярности, степень авторитетности у подавляющего большинства политических партий находится ниже предела статистической погрешности. Она минимальна. Это объективно, это закономерно. Но здесь есть еще несколько сюжетов, которые я хотел бы развить. Но прежде всего, политикой можно заниматься по-разному, политикой можно заниматься в разных формах: публикуя свои идеи, участвуя в каких-либо дискуссиях научных, конференции, научные форумы, открытые беседы, открытое общение, выступление перед аудиториями. Так что и теория политики, и практика политики многомерна. Но вместе с тем и много других вопросов. Вопрос яркого лидера, четкой программы…

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# Белорусские партии # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Николай Мысливец # Фотофакт

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