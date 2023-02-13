Сивец: я полагаю, нам удалось максимально ювелирно интегрировать ВНС в политическую систему Беларуси

Новости Беларуси. Политическая стройка и модернизация! Почему «Белая Русь» инициировала создание партии именно сейчас? Новый статус ВНС – демократические перемены? Что предложит политическая кампания 2024-2025 года? Прения, дебаты и настоящий диалог на площадке «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Сергей Михайлович, может быть, с вами разовьем эту мысль. Игорь верно говорит о том, что, когда ВНС соберется в следующий раз, наверняка в полной мере прямо мы его не сможем оценить. Это будет такая обкатка. Мне кажется, мое личное мнение, что где-то кто-то будет и сомневаться, и оглядываться друг на друга, на своих коллег, какое мнение принимать. Да и, вероятнее всего, такого острого вопроса, когда придется применить свои широкие полномочия ВНС, не возникнет. Мне так кажется. Какое ваше мнение? Григорий Василевич: мы выстраиваем мощную представительную ветвь власти. Читайте здесь.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству:

С точки зрения, может быть, задействования функционала ВНС в части вот этого стабилизирующего органа по сохранению и обеспечению незыблемости конституционного строя, гражданского согласия. Может быть, да, я соглашусь, что нам не придется и не будет оснований как раз его увидеть в деле. Но, отвечая на ваш вопрос, докрутили ли мы все. Я вам хочу сказать, что, наверное, мы крутили это уже больше четверти века. Начиная с 1996 года, когда прошло первое ВНС, когда этот орган как раз выступил в качестве такого стабилизирующего органа, который был призван найти национальное согласие и определить вот эту столбовую дорогу нашего государственного строительства. И мы вот вместе с ВНС как раз выстраивали все институты власти, всю нашу политическую систему и ее формировали. Но тогда этот орган был консультативно-совещательный по своему статусу. Игорь Тур: как будет работать симбиоз тр6х институтов, станет понятно, когда кто-то другой будет на должности Президента. Подробности.