Олег Гайдукевич: что Тихановский мог сказать? Он в Москве ролики порнографические снимал

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу».

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Что Тихановский мог сказать? Он в Москве ролики порнографические снимал, рекламу какую-то, сайт делал. Что он может написать? Шариков, это классический Шариков. У него отнять и поделить, вот с такой программой они шли на выборы – отнять и поделить. И банкир Бабарико – как, чтобы не забрали, что наворовал, вот вся программа. А третий, Цепкало – как вернуть, чтобы воровать, назад, «меня сняли с должности, воровать не могу, верните назад». Вот и все. Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

А знаете, что такое союз крупной буржуазии и люмпенов? Это классический фашизм. Просто классика жанра. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Это очень похоже на ситуацию, которая происходит сейчас в Украине.

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Если сейчас, в современных условиях, наблюдать, развитие капиталистического строя ничего хорошего не несет, кроме экономического и политического кризисов. Поэтому история еще раз показала, каким путем надо развиваться современному обществу. Кирилл Казаков:

А может быть, сакрализировать эти праздники – 9 Мая, 17 сентября, 3 июля, 7 ноября – каким-то образом в законодательстве? Есть же, например, факт отрицания геноцида белорусского народа. Его нельзя не признавать. Возможно, прописать в законах о том, что эти праздники должны восприниматься нами по закону позитивно. Олег Гайдукевич:

Я с вами согласен. Но хочу начать не с этого. Мы больше всего правильных действий совершаем тогда, когда нас больше всего давят, когда в отношении нас идет гибридная война. Вот они нам 20 лет независимости говорили сделать праздник БНР. И Запад, послы аплодировали. Давайте. Они так переживают за нашу историю. Прямо у них беда – переживания за Беларусь. Кирилл Казаков:

В пятницу [29 октября – прим. ред.] приехали все в Куропаты дружненько. Григорий Азарёнок попытался пообщаться с послами ЕС в Куропатах. Подробнее здесь.