Олег Гайдукевич: что Тихановский мог сказать? Он в Москве ролики порнографические снимал

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу».
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Что Тихановский мог сказать? Он в Москве ролики порнографические снимал, рекламу какую-то, сайт делал. Что он может написать? Шариков, это классический Шариков. У него отнять и поделить, вот с такой программой они шли на выборы – отнять и поделить. И банкир Бабарико – как, чтобы не забрали, что наворовал, вот вся программа. А третий, Цепкало – как вернуть, чтобы воровать, назад, «меня сняли с должности, воровать не могу, верните назад». Вот и все.
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
А знаете, что такое союз крупной буржуазии и люмпенов? Это классический фашизм. Просто классика жанра.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Это очень похоже на ситуацию, которая происходит сейчас в Украине.
Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Если сейчас, в современных условиях, наблюдать, развитие капиталистического строя ничего хорошего не несет, кроме экономического и политического кризисов. Поэтому история еще раз показала, каким путем надо развиваться современному обществу.
Кирилл Казаков:
А может быть, сакрализировать эти праздники – 9 Мая, 17 сентября, 3 июля, 7 ноября – каким-то образом в законодательстве? Есть же, например, факт отрицания геноцида белорусского народа. Его нельзя не признавать. Возможно, прописать в законах о том, что эти праздники должны восприниматься нами по закону позитивно.
Олег Гайдукевич:
Я с вами согласен. Но хочу начать не с этого. Мы больше всего правильных действий совершаем тогда, когда нас больше всего давят, когда в отношении нас идет гибридная война. Вот они нам 20 лет независимости говорили сделать праздник БНР. И Запад, послы аплодировали. Давайте. Они так переживают за нашу историю. Прямо у них беда – переживания за Беларусь.
Кирилл Казаков:
В пятницу [29 октября – прим. ред.] приехали все в Куропаты дружненько.
Григорий Азарёнок попытался пообщаться с послами ЕС в Куропатах. Подробнее здесь.
Олег Гайдукевич:
Да. Это же не оттого, что они за нашу историю переживают. Мы понимаем, что поляки думают о Польше, Германия думает о немцах, а о Беларуси они не думали никогда и не думают. Они нас стали давить. И получили вместо Дня БНР что? День единения белорусского народа. Получили? Прекрасно. Теперь про сакрализацию. Благодаря этим же событиям мы сейчас говорим о том, что закон о геноциде белорусского народа будет принят. Я говорю это в прямом эфире в студии. Будет. Вопрос решен. Лилия Ананич – очень серьезный депутат, который этим занимается в парламенте, занимаются и другие депутаты. Закон будет.
Если уже говорить о сакрализации и о том, что вообще праздник был народный, здесь два аспекта. Первый аспект – настоящий праздник тот, который от души. 9 Мая очень много людей выходят, потому что у них это в сердце и душе. 7 ноября – другой праздник. Есть те, кто выходит сердцем и душой, мы должны их уважать и поклониться им. Я иду в парламент. Каждое 7 ноября люди приходят возлагать к памятнику Ленина. Неважно, сколько, но они делают от души. И люди, которые с них смеются, люди, которые говорят, что они делают что-то плохое, не уважают даже своих бабушек.
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