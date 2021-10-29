«Вы знаете хоть одного репрессированного поэта, чью память вы пришли почтить?» Григорий Азарёнок попытался пообщаться с послами ЕС в Куропатах

Новости Беларуси. 29 октября послы ЕС попытались устроить очередную провокацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ:

Видимо, они решили, что могут, как и в других странах, устраивать невнятные политические перфомансы, и отправились в урочище Куропаты. Корреспонденты государственных СМИ не могли упустить возможность пообщаться с представителями недружественных стран. Только вот демократия и свобода слова на деле оказались несуществующими понятиями. Тему продолжит политический обозреватель Григорий Азаренок.

Григорий Азаренок, СТВ:

Назовите хоть одного расстрелянного поэта. Хоть одну строчку из их стихов. Чью вы пришли почитать память?

– Вот, всех этих людей…

– Но сегодня так называемый Дзень растраляных паэтаў. Назовите хоть одного. Нет?

Григорий Азаренок:

Скажите, пожалуйста, вы знаете хоть одного репрессированного поэта, чью память вы пришли почтить? Хоть одну строчку из стихов. Нет? Может, это все-таки политическая акция? Скажите, а белорусы устраивают политические акции в странах Европы? Белорусские послы. Нет? А почему вы устраиваете? Скажите, пожалуйста, на каком основании введен четвертый пакет санкций? На каком основании? Нет расследования по самолету до сих пор. ICAO откладывает. На каком основании введены санкции, четвертый пакет, против Беларуси, белорусского народа? Вы не можете сказать?

Григорий Азаренок:

Посол не назвал ни одного репрессированного в сталинское время, не назвал ни одного поэта, но они пришли возлагать им цветы. Я не знаю, как это называется. Мое субъективное мнение – лицемерие.

Григорий Азаренок:

Может, в свободной Европе нельзя разговаривать с журналистами? Или можно? Или только со своими, прикормленными? Скажите, пожалуйста, а за что RT в Германии закрыли, можете сказать? Или свобода прессы – это ерунда полная?

Григорий Азаренок:

Мы, белорусские журналисты, хотим знать, за что Евросоюз ввел четвертый пакет санкций без расследования по самолету. Вам не кажется, что это подлость?

– Не уполномочен.

– А кто уполномочен? Вы представитель Евросоюза? Евросоюз ввел санкции, не Китай же. Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Слушайте, вы уже такой взрослый человек, в возрасте. Вам не стыдно в ваши годы – ваша совесть, ваш опыт. Вам не стыдно за то, что вы делаете, делают ваши коллеги в нашей стране, в других странах? Вам не стыдно? Зачем вы сюда пришли? Это наша земля, это наша страна, наши правила и наши законы. Григорий Азаренок:

Вы можете ответить?

Григорий Азаренок:

Кому вы возлагали цветы сейчас? Вы хоть одну фамилию знаете? Хоть одну строчечку? Нет? А кому вы тогда возлагали цветы? Что вы хотите сказать такой акцией? Скажите, пожалуйста, по какому праву в Риге сняли флаг Республики Беларусь во время чемпионата мира? А мы можем снять флаг Евросоюза с посольства? Что поднимется в Европе, какой визг? Не знаете?

– Не надо на меня наступать.



Людмила Гладкая:

Вы пытаетесь меня ударить?

– Нет. Вы на меня наступаете. Григорий Азаренок:

А зачем эта провокация? Это белорусский журналист. Людмила Гладкая:

Вы меня пытались толкнуть. Вам не стыдно? Григорий Азаренок:

Это такая дипломатическая акция, толкать журналистов?