«Однокомпонентная, но прививаться нужно в два этапа». Что известно о первой белорусской вакцине от коронавируса

Новости Беларуси. Эта неделя имела по-настоящему лечебный эффект. Глава государства выписал рецепт, как пережить коронавирус, и Минздраву, и МВД. Как сказал Президент, у нас война по всем фронтам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Всю неделю Алена Сырова следила за этой темой. Была и на совещаниях, и в Минской областной больнице, когда Александр Лукашенко посещал красную зону. Алена, привет. Давай соблюдать дистанцию (правила все-таки не нарушаем) и перейдем к делу. Что с масками? Нам отложить их в дальний ящик или все-таки они останутся элементом нашего повседневного гардероба.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Я тебе сразу дам ответ: маски останутся с нами до тех пор, пока будет пандемия. Сегодня у нас более 2 000 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом – это Delta Light. Может показаться из названия, что переносить его будут легче, но на самом деле все наоборот, и бьет этот штамм по молодым людям. Так что маски откладывать рано. Сумятица в этом вопросе возникла лишь потому, что сначала ввели масочный режим, потом заявили, что за его несоблюдение будут штрафовать. Хотя глобально в таких драконовских мерах, тотальном контроле не было необходимости. Понятно, что после лета часть людей расслабилась, но все равно большинство белорусов в магазинах, общественном транспорте используют маски и не забывают о социальной дистанции. Собственно, именно перегибом и возмутился Президент. Вакцинация в Беларуси сдвинулась с мертвой точки – Минздрав Лукашенко: почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима, щупаете везде, даже женщин, не щадя – читайте здесь. Алена Сырова:

Видишь, в этих словах нет ни призыва не носить маски, ни тем более разрешения, как уже пишут и трактуют некоторые. Тем более что Минздрав по-прежнему рекомендует носить средства индивидуальной защиты. Президент говорил как раз таки о том, что белорусы – сознательные люди, не лишенные абсолютно инстинкта самосохранения и понимания ценности собственного здоровья. Потому без угроз и милиционера рядом могут соблюдать эпидэтикет. Ольга Коршун:

Все взрослые люди и должны думать о своем здоровье сами. Еще один вопрос актуальный – вакцинация. Что было сказано на совещаниях о некотором нажиме, который мы сейчас испытываем насчет того, что «идите и вакцинируйтесь».

Алена Сырова:

Давай начнем с того, что Минздрав сказал, что вакцинация в Беларуси сдвинулась с мертвой точки. И действительно люди все больше идут прививаться. 20 % белорусов уже привиты, 26 % – первым компонентом. Прививать стали беременных – более четырех сотен женщин у нас вакцинированы. Ольга Коршун:

Если уж мы будущих мам затронули (а в нашем государстве мы все знаем, какое трепетное отношение), то мне кажется, что вакцинироваться остальным можно без вопросов.

Алена Сырова:

Это точно. Что касается нажима, то на белорусов в сравнении с жителями, например, некоторых европейских государств еще не давили. Может быть, слегка информационно. Нас в отличие от них не ставят перед выбором: либо ты вакцинируешься, либо ты не работаешь. А после слов главы государства на совещании, думаю, даже у тех, у кого было желание как-то надавить на своих сотрудников, отпадет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Говорить о том, что Президент был против вакцинирования – нет. Но чтобы я уж был абсолютно убежденным человеком в этом плане – нет. Но я не специалист, я не могу запрещать вакцинировать людей, но и напрягать вы людей не будете. Приемлемы любые методы, кроме наклонения людей, принуждения. Предупреждаю всех: милицию, санслужбы и прочие. Это жестокое нарушение закона. Президент говорит о том, что вакцинация дает результат Ольга Коршун:

Как ты думаешь, слова главы государства до всех дойдут или будут те, кто захочет отличиться?

Алена Сырова:

Мы видели на неделе, что были случаи. И в Бобруйске ввели определенные условия для желающих посетить увеселительные заведения в ночное время. Там нужно было представить ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. В Минске вроде как сначала ввели обязательную вакцинацию для работников определенных сфер, тех же курьеров. Но после жесткой критики со стороны Президента это отменили. Может показаться, что Александр Лукашенко относится к антипрививочникам. Но Президент как раз таки говорит о том, что вакцинация дает результат. Это подтверждают медики. Привитые переносят ковид намного легче и реже попадают в реанимации. Беларусь закупает вакцины, мы даже решились открыть собственное производство. Это немалые деньги. Логичный вопрос: стали бы мы так вкладываться, будь руководство страны против? Александр Лукашенко говорит вот о чем: решиться привиться человек должен сам. Как только появится белорусская вакцина, так сразу и вакцинируется, заявил глава государства

Ольга Коршун:

Но все равно его спросили, когда же Александр Лукашенко сам вакцинируется и вакцинируется ли он вообще. Алена Сырова:

Глава государства ответил: как только появится белорусская вакцина, так сразу и вакцинируется. Говорят, что очень скоро она поступит в производство. Уже известно, что она однокомпонентная, но прививаться нужно в два этапа (такой же принцип у китайской вакцины «Синофарм»). Но главное, разработчики говорят, ее эффективность не снизится при появлении новых штаммов. Это очень важно ввиду того, как меняется ситуация.

Ольга Коршун:

Если с пунктами вакцинации все стало как-то проще и понятнее, то есть мы можем почти в любом торговом центре сделать этот антивирусный укол, то, мне кажется, в поликлинику как было сложно прорваться, так эта ситуация и не меняется. Без дополнительного контроля все должны понимать, что решение главы государства обязательно к исполнению Алена Сырова:

А может, в условиях пандемии и не нужно идти лишний раз в поликлинику? Если вопрос не критичный и не может подождать? Но понятно, что COVID не отменил другие болезни. У людей есть те же проблемы с сердцем, нужны консультации, нужны операции. И экстренные, и плановые. И махнуть рукой на тех, кто не болеет коронавирусом, негуманно, безрассудно. Потому, как бы ни было тяжело, Президент поручил не останавливать плановую помощь, не закрывать пациентов от врачей – и наоборот. Министр здравоохранения вчера подтвердил, что приказ Президента выполнили. «Мы откорректировали свои вопросы». Дмитрий Пиневич заявил о восстановлении плановой помощи в полном объеме – читайте здесь. За дальнейшим развитием ситуации поручено следить Александру Косинцу. Но даже без дополнительного контроля все должны понимать, что решение Президента обязательно к исполнению. Лукашенко – правительству: любое неисполнение, и работать вы со мной не будете – читайте здесь. Александр Лукашенко не COVID-диссидент, не антиваксер и не антимасочник Ольга Коршун:

Президент говорил про исполнительскую дисциплину не про простых белорусов, а чиновников. Мы дисциплинированы.