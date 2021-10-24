«Однокомпонентная, но прививаться нужно в два этапа». Что известно о первой белорусской вакцине от коронавируса

Новости Беларуси. Эта неделя имела по-настоящему лечебный эффект. Глава государства выписал рецепт, как пережить коронавирус, и Минздраву, и МВД. Как сказал Президент, у нас война по всем фронтам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Эта неделя имела по-настоящему лечебный эффект. Глава государства выписал рецепт, как пережить коронавирус, и Минздраву, и МВД. Как сказал Президент, у нас война по всем фронтам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Всю неделю Алена Сырова следила за этой темой. Была и на совещаниях, и в Минской областной больнице, когда Александр Лукашенко посещал красную зону.
Алена, привет. Давай соблюдать дистанцию (правила все-таки не нарушаем) и перейдем к делу. Что с масками? Нам отложить их в дальний ящик или все-таки они останутся элементом нашего повседневного гардероба.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Я тебе сразу дам ответ: маски останутся с нами до тех пор, пока будет пандемия. Сегодня у нас более 2 000 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом – это Delta Light. Может показаться из названия, что переносить его будут легче, но на самом деле все наоборот, и бьет этот штамм по молодым людям. Так что маски откладывать рано. Сумятица в этом вопросе возникла лишь потому, что сначала ввели масочный режим, потом заявили, что за его несоблюдение будут штрафовать. Хотя глобально в таких драконовских мерах, тотальном контроле не было необходимости. Понятно, что после лета часть людей расслабилась, но все равно большинство белорусов в магазинах, общественном транспорте используют маски и не забывают о социальной дистанции. Собственно, именно перегибом и возмутился Президент.
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Алена Сырова:
Видишь, в этих словах нет ни призыва не носить маски, ни тем более разрешения, как уже пишут и трактуют некоторые. Тем более что Минздрав по-прежнему рекомендует носить средства индивидуальной защиты. Президент говорил как раз таки о том, что белорусы – сознательные люди, не лишенные абсолютно инстинкта самосохранения и понимания ценности собственного здоровья. Потому без угроз и милиционера рядом могут соблюдать эпидэтикет.
Ольга Коршун:
Все взрослые люди и должны думать о своем здоровье сами. Еще один вопрос актуальный – вакцинация. Что было сказано на совещаниях о некотором нажиме, который мы сейчас испытываем насчет того, что «идите и вакцинируйтесь».
Алена Сырова:
Давай начнем с того, что Минздрав сказал, что вакцинация в Беларуси сдвинулась с мертвой точки. И действительно люди все больше идут прививаться. 20 % белорусов уже привиты, 26 % – первым компонентом. Прививать стали беременных – более четырех сотен женщин у нас вакцинированы.
Ольга Коршун:
Если уж мы будущих мам затронули (а в нашем государстве мы все знаем, какое трепетное отношение), то мне кажется, что вакцинироваться остальным можно без вопросов.
Алена Сырова:
Это точно. Что касается нажима, то на белорусов в сравнении с жителями, например, некоторых европейских государств еще не давили. Может быть, слегка информационно. Нас в отличие от них не ставят перед выбором: либо ты вакцинируешься, либо ты не работаешь. А после слов главы государства на совещании, думаю, даже у тех, у кого было желание как-то надавить на своих сотрудников, отпадет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Говорить о том, что Президент был против вакцинирования – нет. Но чтобы я уж был абсолютно убежденным человеком в этом плане – нет. Но я не специалист, я не могу запрещать вакцинировать людей, но и напрягать вы людей не будете. Приемлемы любые методы, кроме наклонения людей, принуждения. Предупреждаю всех: милицию, санслужбы и прочие. Это жестокое нарушение закона.
Ольга Коршун:
Как ты думаешь, слова главы государства до всех дойдут или будут те, кто захочет отличиться?
Алена Сырова:
Мы видели на неделе, что были случаи. И в Бобруйске ввели определенные условия для желающих посетить увеселительные заведения в ночное время. Там нужно было представить ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. В Минске вроде как сначала ввели обязательную вакцинацию для работников определенных сфер, тех же курьеров. Но после жесткой критики со стороны Президента это отменили. Может показаться, что Александр Лукашенко относится к антипрививочникам. Но Президент как раз таки говорит о том, что вакцинация дает результат. Это подтверждают медики. Привитые переносят ковид намного легче и реже попадают в реанимации. Беларусь закупает вакцины, мы даже решились открыть собственное производство. Это немалые деньги. Логичный вопрос: стали бы мы так вкладываться, будь руководство страны против? Александр Лукашенко говорит вот о чем: решиться привиться человек должен сам.
Ольга Коршун:
Но все равно его спросили, когда же Александр Лукашенко сам вакцинируется и вакцинируется ли он вообще.
Алена Сырова:
Глава государства ответил: как только появится белорусская вакцина, так сразу и вакцинируется. Говорят, что очень скоро она поступит в производство. Уже известно, что она однокомпонентная, но прививаться нужно в два этапа (такой же принцип у китайской вакцины «Синофарм»). Но главное, разработчики говорят, ее эффективность не снизится при появлении новых штаммов. Это очень важно ввиду того, как меняется ситуация.
Ольга Коршун:
Если с пунктами вакцинации все стало как-то проще и понятнее, то есть мы можем почти в любом торговом центре сделать этот антивирусный укол, то, мне кажется, в поликлинику как было сложно прорваться, так эта ситуация и не меняется.
Алена Сырова:
А может, в условиях пандемии и не нужно идти лишний раз в поликлинику? Если вопрос не критичный и не может подождать? Но понятно, что COVID не отменил другие болезни. У людей есть те же проблемы с сердцем, нужны консультации, нужны операции. И экстренные, и плановые. И махнуть рукой на тех, кто не болеет коронавирусом, негуманно, безрассудно. Потому, как бы ни было тяжело, Президент поручил не останавливать плановую помощь, не закрывать пациентов от врачей – и наоборот. Министр здравоохранения вчера подтвердил, что приказ Президента выполнили.
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За дальнейшим развитием ситуации поручено следить Александру Косинцу. Но даже без дополнительного контроля все должны понимать, что решение Президента обязательно к исполнению.
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Ольга Коршун:
Президент говорил про исполнительскую дисциплину не про простых белорусов, а чиновников. Мы дисциплинированы.
Алена Сырова:
Мы видим, как перекручивают слова главы государства его оппоненты и не только. Президент не COVID-диссидент, не антиваксер и не антимасочник. Он просто дает нашим людям, которые очень ответственные... Все мы знаем истории о том, что мы не переходим даже свободную улицу ночью, пока не загорится разрешающий сигнал светофора. Президент дает возможность взять ответственность за свое здоровье каждому человеку самостоятельно. Не навязывает, не приказывает. Все как мы любим и в лучших традициях демократии. Так поступает последний диктатор Европы. А его за это упрекают. Получается, наверное, в этом случае свобода не важна и не нужна. Неужели, чтобы человек надел маску в метро, тем самым защищая окружающих от своих бактерий и оберегая самого себя, к нему обязательно нужно приставить милиционера? Мне кажется, наше общество достаточно сознательное и зрелое, чтобы обойтись без таких перегибов. В конце концов каждый из нас несет ответственность за свое здоровье. Это надо понимать. И очень инфантильно взрослым людям перекладывать ее на Министерство здравоохранения, правительство и Президента.
Ольга Коршун:
В конце концов, мы все хотим, чтобы COVID быстрее отошел восвояси, а мы быстрее вернулись к прежней жизни, где маски не нужны.