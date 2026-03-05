Главы МИД Беларуси и ОАЭ в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Беларусь призывает к деэскалации на Ближнем Востоке и восстановлении стабильности и безопасности в регионе исключительно дипломатическим путем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению главы государства министр иностранных дел Максим Рыженков провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Максим Рыженков выразил слова поддержки и солидарности руководству и народу ОАЭ в связи с разрушениями и потерями в результате ближневосточного конфликта.