Главы МИД Беларуси и ОАЭ в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Беларусь призывает к деэскалации на Ближнем Востоке и восстановлении стабильности и безопасности в регионе исключительно дипломатическим путем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По поручению главы государства министр иностранных дел Максим Рыженков провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Максим Рыженков выразил слова поддержки и солидарности руководству и народу ОАЭ в связи с разрушениями и потерями в результате ближневосточного конфликта.
Минск выразил серьезную обеспокоенность попытками расширения конфликта на территорию Эмиратов, которые являются надежным партнером и другом нашего народа. Обсуждая ситуацию на Ближнем Востоке, собеседники сошлись в едином мнении – вернуть безопасность в регион можно исключительно дипломатическим путем. Отдельно глава белорусского МИДа поблагодарил эмиратскую сторону за заботу о наших гражданах, которые оказались в зоне конфликта, и помощь в их возвращении на родину. В свою очередь, Абдалла бен Заид Аль Нахайян поблагодарил лично Александра Лукашенко и белорусскую сторону за поддержку и предпринимаемые усилия по деэскалации конфликта.