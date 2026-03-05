Дзермант: либо мы превратим человека в демона, либо мы пойдем вперед к свету, к созиданию

Алексей Дзермант, политолог:

Суть остается одна. Человек ведь действительно несет за собой огромную миссию. Это и управление всей планетой, всем человечным, всем тем миром, который мы знаем. И раз уж такая ответственность у нас есть, и никто кроме нас с этой задачей не может справиться, я думаю, что все те религиозные традиции, идеи, идеологии, которые все-таки направляют человека на созидание, на жизнь, на борьбу с инфернальным, со смертью, с болезнями, с войнами, это и есть самый настоящий правильный путь для человека.

Но эти силы разрушения, дьявольские силы, силы капитализма, империализма, они не могут представить, что другой путь возможен. Они считают, что человек – это абсолютно греховное и злобное существо, порождение материального мира, и неизбежно человек должен заниматься этим хаосом и инферно. Это две разные философии.

Каков путь человека? Каково его предназначение? Я думаю, что эта борьба развернулась именно об этом. Либо мы превратим человека действительно в демона, либо мы пойдем вперед к свету, к созиданию. И сейчас многое решается, потому что, к сожалению, эти силы зла, разрушения, они накопили очень огромный потенциал. Их нельзя одной страной какой-то даже очень большой победить. Нужно объединять все человечество так же, как когда-то мы объединились в борьбе с нацизмом. Я уверен, что люди, понимающие, куда идут и США, и Запад, и Израиль, есть в этих странах, и они противостоят и протестуют против того, что делают с их народами, куда ведут их государства. И мы должны поднимать этот флаг борьбы за человека и объединять людей, которые это понимают.

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