«Выступаем за жизнь и ее продолжение»: Дзермант о посыле Президента белорускам в преддверии 8 Марта

Григорий Азаренок, СТВ:

В нашей благословенной стране под защитой Президента находится именно она, женская радость. Сегодня Александр Лукашенко вручил государственные награды, в том числе Высший женский орден, орден Матери, тем, у кого четверо и более детей. Какой смысл посылает в это время Александр Лукашенко таким мероприятием?

Алексей Дзермант, политолог:

Смысл очень простой, что в этом мире хаоса и вторжения адских сил, уже неприкрытого, откровенного, мы выступаем за жизнь, за рождение жизни, за ее продолжение, а не за смерть. Это самый главный ключевой посыл. И то, что мы как государство, как общество, как власть наделяем такое огромное внимание и женщинам, дарующим жизнь, и вообще этой повестке созидания, сотворения, рождения жизни. Это показывает наши глубинные приоритеты. Ведь мы не беснуемся в каких-то сатанинских танцах и не заклинаем эти силы разрушения, как мы видим, чем занимается Трамп и вся эта хебра его. Не видим с нашей стороны никаких угроз мы никому не угрожаем, не занимаемся нагнетанием какой-то истерики, милитаризации.

Это, конечно, говорит о том, что за нашим государством стоит глубинное, глубочайшее мировоззрение, которое укоренено, конечно, и в традиционной христианской картине мира, и в народной картине, в славянской. Где мы выступаем всем нашим обществом, всем государством за самое ценное и важное, за продление жизни, за борьбу с проявлениями хаоса и разрушения, боремся против болезней, смерти и хотим, чтобы во всем мире эти наши ценности восторжествовали. Но видим, что за эти ценности идет мощнейшая борьба, и мы не должны в ней проиграть. Не сомневаться в наших ценностях, продолжать стоять за них и защищать их.

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