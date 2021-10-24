Жильё на месте бывших казарм, производство вместо старого детсада. Вот как в Беларуси восстанавливают пустующие здания
Новости Беларуси. Белорусы учатся извлекать выгоду если не на пустом месте, то на пустующей недвижимости. Ей придают новую жизнь. И лучше всего это получается в Витебской области. Только в 2021 году там ушли с молотка или переданы инвесторам более сотни заброшенных или пустующих зданий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Немного креатива и краски – и старая школа превращается в клоунариум. Такую идею будет реализовывать заслуженный артист России Николай Челноков. А в стенах бывшего детского сада разместилось уникальное производство.
Виктор Пралич решил разобраться в имущественных вопросах.
В здании по улице Центральной в деревне Гвоздово когда-то шумела ребятня. Построенный в 1986 году детский сад, достигнув почти 30-летнего возраста, закрылся. Долго ждать дальнейшей своей судьбы не пришлось – опустевший объект привлек внимание инвестора. Здание было передано на безвозмездной основе.
Сегодня здесь производят утеплители для газа и водоснабжения, а еще текстильные воздухораспределители, которые используются на гигантах молочной и мясной продукции. Причем не только в нашей стране, но и за рубежом. Аналогов производства в Беларуси нет.
Виталий Пшеничнюк, заместитель директора предприятия по выпуску воздухораспределителей:
Мы выполнили все необходимые условия. Здесь было создано пять новых рабочих мест. На первоначальном этапе, до момента открытия в это здание на тот момент было вложено более 40 тысяч белорусских рублей.
У меня образование «инженер-строитель», и я даже не сомневаюсь в том, что данный вид гораздо более приемлемый, чем строить с нуля. И затраты денежные несоизмеримо разные. Вот такое здание взять и сделать ремонт – это гораздо дешевле, чем построить новое.
Местная жительница Елена Макарова когда-то сюда водила своих детей. Было время, что и работала в том детсаду. Сейчас она швея на новом производстве. Теперь не надо ездить на работу за 10 километров в город – до дома 10 минут пешком. За здание теперь душа не болит.
Елена Макарова, швея предприятия по выпуску воздухораспределителей:
Я работала в Новополоцке в городской больнице. Но потом позвонил Виталий Андреевич и предложил работу швеи. Естественно, это на месте, это очень удобно. Он бы, во-первых, гнил, во-вторых, его бы уже разломали, разбили. Здание, конечно, погибло бы. Побольше бы, конечно, таких рабочих мест нужно. Не нужно куда-то ездить, все на месте, все замечательно. Хороший коллектив, хорошая работа.
А этот инвестпроект пока еще в стадии реализации. Таким здание было совсем недавно.
Бывшие арматурный и формовочный цеха реабилитируют под предприятие по выпуску топливных гранул. Планируемый объем инвестиций достигает 1,5 миллиона рублей. Рабочих мест – более 10.
Владимир Муранов, энергетик предприятия по выпуску топливных гранул:
Полностью был разобран, только остался каркас, железобетонные сваи. Полностью все сэндвич-панелями сделано с нуля, начиная с кровли, стен и пола. Полностью все сделано, забетонировано. Подведено электричество, освещение. Подготовлен фундамент для прибытия оборудования. Здесь было все разбито.
Оборудование сюда завезут уже в первом квартале 2022 года. В эксплуатацию новое производство, согласно проекту, должны запустить до 2024 года.
Вообще, вовлекать неиспользуемое имущество в хозяйственный оборот – одна из приоритетных задач местной власти. Производство, агроусадьбы, развлечения и даже жилье.
В Полоцке вдохнуть жизнь – во всех смыслах – решили в заброшенные казармы. Первый жилой комплекс на 48 квартир уже сдан и полностью заселен. Вторая очередь на подходе.
Артур Федьков, генеральный директор группы строительных компаний:
Ноу-хау – назовем это так, благодаря Полоцкому исполкому в том числе реализуются такие проекты. Специалисты, которые там работают, тоже думают над тем, как можно неиспользуемые объекты коммунальной собственности вовлечь с пользой для общества. Что было, в принципе, и сделано. И таких проектов много – другого формата. Но жилье – первый проект.
Пустующие здания – это головная боль. Но в нашей стране «рецептов лечения» несколько. Приобрести объект можно на безвозмездной основе, на аукционе за символическую сумму, которая равна одному походу в продуктовый магазин.
Алеся Корначева, начальник управления экономики Полоцкого райисполкома:
В Полоцком районе активно занимаемся работой – вовлечением в хозяйственный оборот. Используем все возможные методы вовлечения в хозоборот. В настоящее время 15 объектов мы продаем, шесть объектов уже вовлечены. Очень активно во всей Витебской области, у нас как пример безвозмездной передачи неиспользуемых зданий под реализацию инвестиционных проектов. Уже реализован один из таких проектов, 11-15 проектов еще в стадии реализации. Мы посмотрели, насколько разные, интересные бывают проекты. У нас будет и кафе, и кафе с открытым кинотеатром планируется.
В 2021 году Витебская область – лидер в стране по вовлечению в оборот неиспользуемой недвижимости, причем сразу по нескольким показателям. Сносить нельзя. Использовать. Это и экономический, и эстетический эффекты.