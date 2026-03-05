Более 135 белорусок разных профессий объединил форум «Женщины столицы» в Минске
Роль женщины в обществе, сохранении исторической памяти и созидании. Минск на протяжении своей тысячелетней истории немыслим без женщины. Она – его символ, хранительница домашнего очага и защитница города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О вкладе минчанок в развитие общества говорили 5 марта в историко-культурном комплексе «Лошицкий». Форум «Женщины столицы» объединил более 135 представительниц различных профессий, сфер деятельности и поколений. Говорили о развитии Минска через призму женских судеб, талантов и мудрости. Для участниц организовали программу: презентации новейших достижений белорусских производителей и мастер-классы от ведущих специалистов из различных отраслей. Также была возможность пообщаться с успешными женщинами из сфер культуры, образования, медицины, бизнеса и СМИ.
Ирина Дорофеева, заведующая кафедрой эстрадной музыки Белорусского государственного университета культуры и искусств, заслуженная артистка Беларуси:
Почетно быть в ряду с нашими самыми известными женщинами, которые представляют свою сферу деятельности. У многих их много. Я думаю, что мы несем еще такую значимую социальную нагрузку. Это будет хорошее начало тому, чтобы это стало ежегодной традицией, чтобы таких мероприятий было больше.
Элеонора Качаловская, обладательница титула «Мисс Беларусь – 2023»:
Мы очень рады, что целый год посвящен нам. Не месяц, не только день 8 марта, а целый год. И действительно, в этот год есть желание внедрить, создать, продумать еще больше какие-то процессы, действия, чем сейчас запущено. Девушки способны на очень многое.
Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Это востребованный формат. По реакции наших очаровательных милых дам, хочу отметить, что не только общение, не только выставка той продукции, которая так популярна среди женской аудитории – бьюти-сфера. Это социальная сфера, прежде всего, инклюзия, здравоохранение.
В Беларуси проживают более 4 миллионов 900 тысяч женщин – это почти 54 % населения. Они активно участвуют в экономике. Задействованы в самых разных отраслях – от образования и здравоохранения до IT, бизнеса, промышленности и науки. В стране созданы условия для того, чтобы женщина могла работать, развиваться и растить детей. Этому способствует действующая система государственных семейных пособий.