Более 135 белорусок разных профессий объединил форум «Женщины столицы» в Минске

Роль женщины в обществе, сохранении исторической памяти и созидании. Минск на протяжении своей тысячелетней истории немыслим без женщины. Она – его символ, хранительница домашнего очага и защитница города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О вкладе минчанок в развитие общества говорили 5 марта в историко-культурном комплексе «Лошицкий». Форум «Женщины столицы» объединил более 135 представительниц различных профессий, сфер деятельности и поколений. Говорили о развитии Минска через призму женских судеб, талантов и мудрости. Для участниц организовали программу: презентации новейших достижений белорусских производителей и мастер-классы от ведущих специалистов из различных отраслей. Также была возможность пообщаться с успешными женщинами из сфер культуры, образования, медицины, бизнеса и СМИ.

Ирина Дорофеева, заведующая кафедрой эстрадной музыки Белорусского государственного университета культуры и искусств, заслуженная артистка Беларуси:

Почетно быть в ряду с нашими самыми известными женщинами, которые представляют свою сферу деятельности. У многих их много. Я думаю, что мы несем еще такую значимую социальную нагрузку. Это будет хорошее начало тому, чтобы это стало ежегодной традицией, чтобы таких мероприятий было больше.

Элеонора Качаловская, обладательница титула «Мисс Беларусь – 2023»:

Мы очень рады, что целый год посвящен нам. Не месяц, не только день 8 марта, а целый год. И действительно, в этот год есть желание внедрить, создать, продумать еще больше какие-то процессы, действия, чем сейчас запущено. Девушки способны на очень многое.