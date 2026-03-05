Дзермант: это священная миссия – ценить и защищать наших женщин

Григорий Азаренок, СТВ:

Очень любят, знаете, такие воинствующие феминистки (отделим от нормальной заботы о женских правах и так далее), тыкать в лицо: жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Вот, мол, какое рабство, повинуйтесь, там еще слово и так далее, из священное описание. Но вы приведите полную цитату: «Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям. Во всем мужья любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова».

А представляете, что такое возлюбить жен своих, как Христос возлюбил церковь, то есть людей, то есть паству, то есть народ? Жизнь отдайте, муки страшные примите. И если некоторым мужчинам нравится первая фраза, то вы читаете всегда до конца. И примите муки и смерть, если надо, за женщин своих. И вот тогда можно будет требовать исполнения первых слов.

Алексей Дзермант, политолог:

Потому что я убежден, что настоящее чувство патриотизма, настоящее чувство любви и ответственности за свою землю, оно тоже естественно для человека, оно рождается и появляется, когда ты чувствуешь, что наши матери, жены, сестры, дочери действительно нуждаются в нашей заботе, в защите, что особенно важно, потому что никто никогда не будет отрицать то, что обязанность мужчины, конечно же, это защищать своих женщин. Мы окружены нашими прекрасными женщинами, и действительно мы должны их ценить и защищать прежде всего.

Потому что, к сожалению, много-много зла в этом мире, и защищать нужно постоянно, всегда. И в этом наша священная миссия, наше предназначение. Из этого соединения и света, и любви, и защиты, и заботы рождается нечто возвышенное. Рождается новая жизнь, рождается семья, рождается наша общность, наше единство, наш дом общий. Продолжается людской род. Это высшее такое таинство, это высшее предназначение человека. И те идеологии, учения, которые это опровергают, которые какие-то противоестественные союзы или извращения ставят во главу угла. Вот это тупик, это страшно.

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