Дзермант объяснил, почему Лукашенко нравится женщинам

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если кто-то обидит вас, вы напишите мне. Я обязательно отреагирую. А Дмитрий Николаевич, глава Администрации, он слышит это, он раньше меня возьмет на контроль. Успехов вам, счастья! И вашим деткам счастья, успехов. Подробности здесь.

Григорий Азаренок, СТВ:

Алексей, почему Александра Лукашенко называют женский президент? Причем с 1994 года.

Алексей Дзермант, политолог:

Во-первых, у него присутствует настоящая мужская харизма. Он просто нравится женщинам как мужчина. Это первое. Второе, конечно же, он для женщин многое делал и делает. То есть это и забота, это социальное государство, которое во многом ориентировано как раз на женщин, на семью, на детей. Потому что все эти наши достижения в экономике, в промышленности, для чего они нужны? Нужно понять одну простую вещь. Для того, чтобы граждане наши максимально чувствовали заботу и распределение этих благ между всеми нами. Чтобы не только какие-то богатеи всем этим пользовались, а все, и особенно женщины, которые действительно и трудятся, и детей рожают, и еще и в семье многое делают. Потому что вся наша модель работает на это. Для того, чтобы мы чувствовали себя действительно нужными и получали все то, чем богато наше государство. Поэтому в этом смысле действительно более женского, наверное, политика в Беларуси не найти, потому что он отвечает, как мне кажется, чаянием наших женщин.

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