Турнир «Золотая шайба» проходит в Минске

Определились команды, которые поспорят за награды турнира по хоккею для детей и подростков «Золотая шайба» в группе А, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За главный трофей клюшки скрестят минские команды «Торпедо» и «Локомотив». На бронзовые медали претендуют гродненские «Ястребы» и «Шкловские льдины».

В турнире принимают участие ребята 2010-2012 годов рождения, которые не являются воспитанниками специализированных спортивных школ, но имеют возможность тренироваться в своих городах на ледовых аренах. На старте сезона в отборочном раунде выступили более 1,5 тысячи ребят из Беларуси, в их числе и девочки. Елизавета Павлюченко пробовала себя и в футболе, и теннисе и даже в шахматах. В хоккей она пришла год назад. Оказалось, что для «Молодечно-Юни» – это ценное приобретение.

Елизавета Павлюченко, игрок команды «Молодечно-Юни»:

Я просто очень сильно захотела, пришла, меня посмотрели и приняли в мужскую команду. У нас была там еще одна девочка, но ее не взяли, а я прошла. Мне на самом деле хотелось бы попасть в какую-нибудь команду, потому что уже возраст не позволяет продолжать заниматься на любительском уровне, чтобы участвовать в этих соревнованиях.

Анатолий Выседко, тренер команды «Молодечно-Юни»:

Я участвую в «Золотой шайбе» с 1997 года. У них желание есть большое, чтобы играть, Минск увидеть. Условия хорошие. Здесь, в арене, живут они – гостинице, где был чемпионат мира. В ресторане питаются.

Турнир «Золотая шайба» – один из самых первых и широкомасштабных проектов Президентского спортивного клуба. Соревнования проводятся почти 30 лет, за это время выросло не одно поколение ребят, для которых хоккей стал жизнью, а тренеры и учителя физической культуры продолжают искать хоккейные таланты.