Лукашенко – правительству: любое неисполнение, и работать вы со мной не будете

Несмотря на то, что глава государства за последние несколько дней детально проговорил, как Беларусь должна действовать во время четвертой волны пандемии, и потребовал не допускать давления на людей в части обязательной вакцинации и соблюдения масочного режима под угрозой штрафа. Однако, как выяснилось, не везде услышали.

Отдельный блок вопросов посвящен борьбе с коронавирусом и спекуляциям на этой теме. В интернете распространяют фейковую информацию. Компетентные органы на нее реагируют, проверяют и практически всегда выясняют, что людей намеренно вводят в заблуждение. Но бывает и иначе.

Так, в Бобруйске, например, несколько дней просуществовал запрет на посещение в ночное время развлекательных заведений без сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, а в Минске еще вчера, 21 октября, действовали требования об обязательных прививках для сотрудников некоторых сфер. Александр Лукашенко жестко высказался на сей счет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все решения, в частности по ковиду, мною были приняты. Это подлежит неукоснительному исполнению. Просто предупреждаю. Если еще получится так, как в Бобруйске или Минске (не успели, видите ли, отменить ранее принятые, Наталья Ивановна, решения в горисполкоме). Образно говоря, идет война. И очень важна в этой сложной ситуации исполнительская дисциплина. Мною приняты выверенные решения, которые поддержаны самими людьми. Да и вы не были против. Ну так исполняйте. Поэтому любое неисполнение, любая информация на эту тему… Вот не обижайтесь на меня. Все вы свои люди, но работать вы со мной не будете. Это касается всех, особенно Минска.

Татьяна Савчик, СТВ:

Президент высказался и о реакции наших зарубежных партнеров на некоторые его заявления. Так, во время посещения РНПЦ онкологии в Боровлянах была озвучена гипотеза о влиянии COVID-19 на снижение количества онкологических заболеваний. Казалось бы, узкий момент, о котором впору бы дискутировать лишь в медицинском сообществе, но своим мнением поспешили поделиться все, кто далек от врачевания и науки. Шквал комментариев и резонанс даже за океаном. Это всего лишь подтверждает: к Беларуси сейчас приковано пристальное внимание, натиск не ослабевает, и белорусам вместе предстоит выстоять под ним.