Министр здравоохранения: плановая помощь восстановлена в полном объёме, в том, в котором необходимо

Новости Беларуси. Текущая обстановка, связанная с заболеваемостью COVID-19, остается одной из важнейших тем. В борьбе с коронавирусом ведется непрерывная работа, мобилизованы все силы. Ситуация на постоянном контроле главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во все нюансы погружены и руководители государственных органов. Здоровье нации – важнейшая задача. Наличие лекарственных средств, кислорода, достаточное количество коек и особенно оказание плановой медпомощи – это лишь часть вопросов, о которых 23 октября докладывали председателю Совета Республики на очередном селекторном совещании. Сегодня в стране есть все, чтобы оказать квалифицированную помощь, в том числе и необходимую плановую.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

У нас достаточно большое количество коечного фонда перепрофилировано – чуть более 40 %. Но при этом все республиканские научно-практические центры, большинство коек в областных клинических больницах – каждые такие медучреждения имеют структуры, которые продолжают оказывать плановую медицинскую помощь. Мы откорректировали свои вопросы, откорректировали планы, начиная с самого маленького районного центра, заканчивая крупными городами, областными центрами, городом Минском. Плановая помощь восстановлена в полном объеме, в том, в котором необходимо.