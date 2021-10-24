«По операциям на сердце добавили 6%». Что изменилось в Гомельском областном кардиоцентре во время пандемии?

Новости Беларуси. Наши региональные корреспонденты отправились в медицинские учреждения и убедились, что COVID не отменил медицинские планы. С начала года в Гомельском областном клиническом кардиологическом центре выполнено уже 874 операции на сосудах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Операционные здесь не закрывались ни на один день. В целом по всем видам операционного лечения, в том числе и на открытом сердце, в 2021 году здесь наблюдается существенный рост.

Ольга Лях, главный врач Гомельского областного клинического кардиологического центра:

Наше учреждение не перепрофилировано под оказание медицинской помощи пациентам с инфекцией. Мы работаем как в плановом режиме – оказываем помощь пациентам с болезнями системы кровообращения, так и оказываем экстренную помощь кардиологическую.

За девять месяцев 2021 года мы по основным видам плановой помощи дали даже прирост. По операциям на сердце мы добавили 6 %, кардиостимуляторов мы имплантировали на 3 % больше, чем за аналогичный период 2020 года, коронароангиографий выполнено 1 860 процедур, с плюсом 16 % по отношению к 2020-му. Та же ситуация наблюдается и по стентированию – также добавили 11 %.

То есть мы оказываем качественную, своевременную, в полном объеме помощь пациентам с болезнями системы кровообращения гомельского региона. Считаю целесообразным, конечно же, сохранить плановые объемы, но, безусловно, при соблюдении определенных мер защиты наших пациентов от вируса. Это выполнение ПЦР-исследований накануне госпитализации, это масочный режим и уборка. Мы должны защитить нашего пациента. Но остановить эту помощь считаю нецелесообразным.