«С нами обращаются как с родными детьми». Что происходит в профильных медучреждениях Беларуси во время пандемии?

Новости Беларуси. Наши региональные корреспонденты отправились в медицинские учреждения и убедились, что COVID не отменил медицинские планы. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Наталье Россол еще сложно говорить, операция на сердце была всего два дня назад. Однако не сказать слова благодарности своим спасителям она просто не может. Впервые в Гомельский областной клинический кардиологический центр она обратилась этим летом, когда почувствовала, что сердце работает не так, как раньше. Несколько месяцев дообследования, и в результате плановая операция состоялась 21 октября.

Наталья Россол, пациентка Гомельского областного клинического кардиологического центра:

Нам нужна помощь, нам без этого никуда. Неизвестно, что могло бы случиться на протяжении даже этих дней. Оно же с каждым днем все больше усугубляется. Но здесь с нами обращаются как с родными детьми, такой уход вообще. Очень довольна, что сюда попала. Плановое шунтирование не даст развиться инфаркту миокарда. Ждать смертельно опасной патологии, отказываясь от плановой операции, вряд ли было бы разумным решением. Довольны оказанной высокотехнологичной медпомощью и пациентки этой палаты.

Лечение варикозного расширения вен с помощью малоинвазивной методики с применением лазера позволило Алле Качуре уже спустя 40 минут после операции снова встать на ноги. И с тем, чтобы отложить плановое лечение до лучших времен, женщина точно не согласна.

Алла Качура, пациентка Гомельского областного клинического кардиологического центра:

Думаю, что нужны, потому что здесь соблюдены все нормы. Мы сдавали ПЦР-тесты. Все сделано правильно, я считаю. Правильно, что не отменены. Но это я так считаю, это моя точка зрения.

С начала года в Гомельском областном клиническом кардиологическом центре выполнено уже 874 операции на сосудах. Операционные здесь не закрывались ни на один день. В целом по всем видам операционного лечения, в том числе и на открытом сердце, в 2021 году здесь наблюдается существенный рост.

Закрывали ли операционные в Гомельском областном кардиоцентре во время пандемии? Читайте здесь. А это уже Могилевский областной онкологический диспансер. Его работа в эту волну также не останавливалась. Химиотерапия и обследования, как и прежде, продолжаются в отдельных «нековидных» корпусах.

Лишь нагрузку по проведению операций временно взяли на себя другие могилевские больницы. Но со дня на день свои операционные вновь заработают и в диспансере.

Сергей Батовский, главный врач Могилевского областного онкологического диспансера:

Оказывается плановая консультативная помощь в нашей поликлинике, оказываются химиотерапевтическая помощь и лучевое лечение пациентов, а также хосписная помощь. Активно вызываем пациентов на госпитализацию для проведения хирургических операций. В ближайшее время планируется возобновление проведения операций по всем направлениям. В области не отказались от плановой медпомощи не только онкобольным. В необходимом объеме ее оказывали и оказывают врачи всех специальностей.

Александр Старовойтов, начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома:

Наши пациенты на сегодня не оставлены не только без плановой амбулаторно-поликлинической помощи, но также не оставлены без плановой стационарной помощи. Кардиохирургические, травматологические операции продолжаются по-прежнему.