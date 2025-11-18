Новости по тегу #Анатолий Красуцкий

Ровно месяц остается до второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Оно пройдет 18-19 декабря.
На предстоящем заседания ВНС предстоит утвердить пятилетнюю программу социально-экономического развития страны.
Ровно 30 лет назад – 14 мая 95-го – по инициативе главы государства в Беларуси прошел первый в ее независимой истории референдум, на который вынесли 4 вопроса.
Первый референдум стал важной вехой в истории независимой и тогда еще совсем молодой республики.
За советом к молодому руководителю аграрии буквально выстраивались в очередь.
Запад ведет ментальные войны против нас уже много лет. Но только сейчас мы стали называть вещи своими именами и поняли, что нужен надежный заслон в сознании людей. Такими дополнительными оборонительными функциями оснащена наша обновленная Конституция, где содержатся ответы на многие вопросы.
Встреча в таком формате в стенах Палаты представителей состоялась впервые. В будущем планируют сделать такие мероприятия традиционными. Депутаты открыты к сотрудничеству, готовы выслушать предложения и замечания по улучшению работы.
Высший госсовет Союзного государства прошел в преддверии знаковой для Беларуси и России даты – 25-летия объединения. Договор о его создании был подписан 8 декабря 1999 года.
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