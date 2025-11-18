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Новости по тегу #Анатолий Красуцкий

Одно из важнейших политических событий года! Что эксперты говорят о предстоящем Всебелорусском народном собрании?
18 ноября 2025 16:48

Одно из важнейших политических событий года! Что эксперты говорят о предстоящем Всебелорусском народном собрании?

Убеждён, что в рамках ВНС будут рассмотрены определенные кадровые вопросы – заслуженный юрист Беларуси
18 ноября 2025 10:39

Убеждён, что в рамках ВНС будут рассмотрены определенные кадровые вопросы – заслуженный юрист Беларуси

Судьбоносный выбор! Как Беларусь преобразилась за 30 лет после первого в истории референдума
18 мая 2025 17:01

Судьбоносный выбор! Как Беларусь преобразилась за 30 лет после первого в истории референдума

Выбор, который изменил страну. 30 лет назад в Беларуси прошёл первый референдум
14 мая 2025 17:53

Выбор, который изменил страну. 30 лет назад в Беларуси прошёл первый референдум

35 лет политической карьеры – с чего начинал свой путь Александр Лукашенко
18 марта 2025 17:56

35 лет политической карьеры – с чего начинал свой путь Александр Лукашенко

Как создавалась Конституция Беларуси – рассказываем о ключевых реформах в Основном законе
16 марта 2025 17:58

Как создавалась Конституция Беларуси – рассказываем о ключевых реформах в Основном законе

Игорь Сергеенко встретился с депутатами прошлых созывов в рамках акции «От всей души»
03 января 2025 17:19

Игорь Сергеенко встретился с депутатами прошлых созывов в рамках акции «От всей души»

Сохранение суверенитета и укрепление экономик – как создавалось Союзное государство
07 декабря 2024 17:05

Сохранение суверенитета и укрепление экономик – как создавалось Союзное государство

Принято более полутысячи законопроектов! Итоги работы депутатов за последние 4 года
25 февраля 2024 13:07

Принято более полутысячи законопроектов! Итоги работы депутатов за последние 4 года

90 лет в истории. Как создавался Дом правительства в Минске? Побывали на экскурсии в здании
12 ноября 2023 18:54

90 лет в истории. Как создавался Дом правительства в Минске? Побывали на экскурсии в здании

«Политика – болезнь. Кто ступил один раз на этот путь, заражается этим»: Анатолий Красуцкий, депутат 4 созывов Нацсобрания
26 октября 2017 19:20

«Политика – болезнь. Кто ступил один раз на этот путь, заражается этим»: Анатолий Красуцкий, депутат 4 созывов Нацсобрания