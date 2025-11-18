Ровно месяц остаётся до второго заседания VII ВНС

Ровно месяц остается до важнейшего общественно-политического события года в нашей стране. 18 и 19 декабря состоится второе заседание VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегатам предстоит принять пятилетнюю программу социально-экономического развития страны. После ее утверждения главой государства участники собрания еще раз изучат документ и, в случае необходимости, внесут корректировки. После конституционной реформы ВНС стало высшей площадкой народовластия, на которой формируются все стратегические решения. Это значит, что путь развития государства и будущее страны белорусы традиционно определят сами.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень важный момент – то, что определены основные моменты социально-экономического развития, за которыми закрепляются как ответственные вице-премьеры правительства Республики Беларусь. И конкретные, специальные направления социально-экономического развития – за ними закрепляются конкретные министры из состава правительства. Каждый имеет возможность ознакомиться с этой программой и принять взвешенное, продуманное решение, осознавая меру ответственности, которая лежит на каждом из нас – делегатов VII Всебелорусского народного собрания.