Ровно месяц остаётся до второго заседания VII ВНС

Ровно месяц остается до важнейшего общественно-политического события года в нашей стране. 18 и 19 декабря состоится второе заседание VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ровно месяц остается до важнейшего общественно-политического события года в нашей стране. 18 и 19 декабря состоится второе заседание VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Делегатам предстоит принять пятилетнюю программу социально-экономического развития страны. После ее утверждения главой государства участники собрания еще раз изучат документ и, в случае необходимости, внесут корректировки.
После конституционной реформы ВНС стало высшей площадкой народовластия, на которой формируются все стратегические решения. Это значит, что путь развития государства и будущее страны белорусы традиционно определят сами.
Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Очень важный момент – то, что определены основные моменты социально-экономического развития, за которыми закрепляются как ответственные вице-премьеры правительства Республики Беларусь. И конкретные, специальные направления социально-экономического развития – за ними закрепляются конкретные министры из состава правительства.
Каждый имеет возможность ознакомиться с этой программой и принять взвешенное, продуманное решение, осознавая меру ответственности, которая лежит на каждом из нас – делегатов VII Всебелорусского народного собрания.
Все, что прозвучит в ходе заседания в декабре, после делегаты донесут до жителей регионов. Обратная связь позволяет укреплять консолидацию общества и поддерживать социальный мир. Делегаты ВНС понимают возложенную на них ответственность и в ходе предстоящего заседания руководствуются одним из основных принципов: сохранить и развить то, чего уже достигли.
Программа пятилетки должна неукоснительно исполняться – Лукашенко.