«Один подарок на два праздника». Почему молодожёны решили сыграть свадьбу 31 декабря?

Новости Беларуси. Уже завершаются последние приготовления к встрече Нового года. Но даже в эту волшебную зимнюю пору не обойтись без важных дел. Многие в новогоднюю ночь отправятся на работу, а для кого-то 31 декабря – это еще и важная дата в биографии. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Мы сейчас будем говорить о любви и о свадьбе, я так понимаю? Очень любопытно, почему для своего бракосочетания вы выбрали именно такой знаменательный день?
Алина, планирует заключить брак 31 декабря:
У нас 31 декабря много событий, которые были.
Татьяна Савчик:
Раскрывайте секрет, какие именно?
Алина:
В 2014 году, когда мы познакомились, в Новый год мне Максим предложил встречаться. Когда он служил в армии – это было более так в шутку – предложил руку и сердце. Мы пошутили, посмеялись и все. Потом, когда он пришел, мы вместе переехали. Во время нашего переезда, когда мы разбирали вещи, он решил уже нормальное сделать предложение вместе с колечком.
Татьяна Савчик:
Уже не пошутить?
Алина:
Нет, тогда это уже было не смешно.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Почему именно 31 декабря все-таки?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
То есть решили продолжить, я так понимаю?
Алина:
Да, закрепить эту дату решили.
Александра Каштанова:
Не боитесь? Хотя вы никогда не забудете, по крайней мере, потому что для мужчины очень сложно вспомнить в какой-то день, что сегодня у нас, между прочим, годовщина. А тут вы всегда будете знать, что 31 декабря.
Наталья Надольская:
Вы продолжите поддерживать эту традицию – 31 декабря? То есть вы дальше будете планировать что-то?
Алина:
Как получится, пока что не знаем еще.
Наталья Надольская:
Я думаю поездки, свадебные путешествия тоже надо планировать на 31 декабря.
Алина:
Возможно.
Наталья Надольская:
Я знаю, что приверженцы новогодних свадеб видят в этом что-то знаковое, романтичное – такая дата.
Татьяна Савчик:
Притом не только романтичное. Я так полагаю, что в случае ребят, это еще и практичное, потому что один подарок, как минимум, на два праздника сразу подразумевается. Расскажите, вас это не смущает?
Наталья Надольская:
Один подарок на два праздника?
Алина:
Почему нет? Я думаю, одним он точно не обойдется, это по-любому.
Татьяна Савчик:
Вот так, Максим, вас уже предупредили.
Александра Каштанова:
Максим и Алина, может быть, у вас какая-то есть программа уже на вашу свадьбу? Это будет обычное мероприятие или с какими-то нотками новогодними? Может быть, Дед Мороз будет в роли ведущего?
Алина:
Пока COVID-19, у нас чисто семейная будет – родители и свидетель со свидетельницей. Потом уже летом мы сделаем нормальную свадьбу.
Николай Борисенко, Дед Мороз:
Летом будете гостей приглашать?
Алина:
Всех уже.
Николай Борисенко:
Я представляю, если они захотят Деда Мороза себе летом пригласить.
Алина:
Все возможно.
Александра Каштанова:
Это будет оригинально, по крайней мере.
Татьяна Савчик:
Вообще, ребята, как родители, родственники отнеслись? Они не пытались, например, как-то тоже отговорить вас от даты? Какие у них были предложения, Максим?
Максим, планирует заключить брак 31 декабря:
Они как-то и не против были.
Наталья Надольская:
Они удивились, возмутились, пытались отговорить? Какая была реакция?
Максим:
Они сразу были не против, потом пытались отговорить.
Татьяна Савчик:
Все-таки пытались?
Максим:
Все-таки пытались, но мы настояли на своем.
Наталья Надольская:
А какие аргументы приводили, что говорили?
Максим:
Мол, неудобно – Новый год, у всех есть свои заморочки.
Александра Каштанова:
Если у вас тихий семейный праздник, то вы тогда и не привлекаете никаких дополнительных гостей. Сами себе пришли, сделали.
Татьяна Савчик:
Хорошо, а что с нарядом? Все-таки каждая женщина мечтает в этот день быть в том самом белом, белоснежном, единственном.
Алина:
Я думаю, пока не надо. Пока буду так – какое-нибудь вечернее белое платье, а потом уже куплю более свадебное.
Наталья Надольская:
Скажите, а когда вы регистрировать будете ваши отношения, не думали как-то выделиться?
Александра Каштанова:
Мы все пытаемся идеей вас вдохновить, что, может быть, стоит быть Дедом Морозом и Снегурочкой? Это точно запомните не только вы.
Наталья Надольская:
Скажите, вы когда заявление подавали, на 31-е число было много желающих?
Алина:
Нет, мы одни.
Максим:
Только мы.
Наталья Надольская:
То есть, можно сделать вывод, что не такая востребованная дата 31 декабря?
Татьяна Савчик:
Тут же есть еще православный календарь и не только. То есть, может, тоже период благоприятный-неблагоприятный многие вычисляют.
Наталья Надольская:
В этом году 31 декабря – это пятница. Обычно пятница – это свадебный день.
Татьяна Савчик:
Считается свадебным днем.
Наталья Надольская:
Видите, не все хотят совмещать два праздника. А вы решили просто быть оригинальными?
Алина:
Это еще экономно. Один стол делать просто – и на Новый год, и на свадьбу.
Александра Каштанова:
Но не все семьи отмечают потом годовщину. Это такой маленький праздник, который не каждый акцентирует. Но, видите, вы решили, что и стол будет, и гостей пока не будет – все будет летом, а свадьбе быть.
Татьяна Савчик:
Вы познакомились именно в новогоднюю ночь в свое время?
Максим:
Раньше.
Алина:
Я летом переехала на новое место жительства. Максим жил по соседству, прямо напротив. Потом я перешла в другую школу. У нас оказались знакомые общие, которые нас потом и познакомили.
Александра Каштанова:
Сколько лет вы уже знакомы?
Алина:
С 2014 года.
Татьяна Савчик:
Ассоциации 31 декабря у вас с чем? Какие?
Алина:
С началом отношений наших.
Татьяна Савчик:
Именно почему-то с началом отношений? То есть знакомство состоялось летом, а начало отношений – именно зимой?
Алина:
Да, потому что на Новый год он предложил мне встречаться. Это эйфория какая-то была, и вот до сих пор запомнилось.
Александра Каштанова:
Максим, вы помните, почему именно 31-е? Возможно, перед этим днем вы как-то не решались? Или думали: «Может быть, после Нового года или до Нового года?» Почему пришла идея именно в этот праздничный день удивить свою будущую девушку, а теперь уже и будущую супругу?
Максим:
Скорее, знакомые подвигнули меня на такой шаг. А так как-то стеснялся, скажем так.
Александра Каштанова:
Давайте погрузимся в прошлое и вспомним, как же это было?
Алина:
Мне на ушко подружки шептали: «Ты знаешь? Ты Максиму нравишься». Ему на ушко тоже шептали: «А ты Алине нравишься». Потом нас вместе свели под бой курантов и все.
Татьяна Савчик:
Вспоминайте, Максим, что вы в этот момент сказали такое убедительное? Как это было?
Максим:
Это, наверное, была обычная ситуация. То бишь подошел, взял за руки, предложил встречаться.
Татьяна Савчик:
С каждым боем курантов в вас увеличивалась эта уверенность, брали ситуацию в свои руки?
Максим:
Скорее, да.
Читайте также:
Может ли Дед Мороз виртуально поздравить детей?
«Процесс непредсказуемый». Где в новогоднюю ночь рождается больше детей?
Что необычное случается в новогоднюю ночь в роддомах? Истории акушеров