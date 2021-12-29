«Один подарок на два праздника». Почему молодожёны решили сыграть свадьбу 31 декабря?

Новости Беларуси. Уже завершаются последние приготовления к встрече Нового года. Но даже в эту волшебную зимнюю пору не обойтись без важных дел. Многие в новогоднюю ночь отправятся на работу, а для кого-то 31 декабря – это еще и важная дата в биографии. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Мы сейчас будем говорить о любви и о свадьбе, я так понимаю? Очень любопытно, почему для своего бракосочетания вы выбрали именно такой знаменательный день?

Алина, планирует заключить брак 31 декабря:

У нас 31 декабря много событий, которые были. Татьяна Савчик:

Раскрывайте секрет, какие именно? Алина:

В 2014 году, когда мы познакомились, в Новый год мне Максим предложил встречаться. Когда он служил в армии – это было более так в шутку – предложил руку и сердце. Мы пошутили, посмеялись и все. Потом, когда он пришел, мы вместе переехали. Во время нашего переезда, когда мы разбирали вещи, он решил уже нормальное сделать предложение вместе с колечком. Татьяна Савчик:

Уже не пошутить? Алина:

Нет, тогда это уже было не смешно. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Почему именно 31 декабря все-таки? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

То есть решили продолжить, я так понимаю? Алина:

Да, закрепить эту дату решили. Александра Каштанова:

Не боитесь? Хотя вы никогда не забудете, по крайней мере, потому что для мужчины очень сложно вспомнить в какой-то день, что сегодня у нас, между прочим, годовщина. А тут вы всегда будете знать, что 31 декабря.

Наталья Надольская:

Вы продолжите поддерживать эту традицию – 31 декабря? То есть вы дальше будете планировать что-то? Алина:

Как получится, пока что не знаем еще. Наталья Надольская:

Я думаю поездки, свадебные путешествия тоже надо планировать на 31 декабря. Алина:

Возможно. Наталья Надольская:

Я знаю, что приверженцы новогодних свадеб видят в этом что-то знаковое, романтичное – такая дата. Татьяна Савчик:

Притом не только романтичное. Я так полагаю, что в случае ребят, это еще и практичное, потому что один подарок, как минимум, на два праздника сразу подразумевается. Расскажите, вас это не смущает? Наталья Надольская:

Один подарок на два праздника? Алина:

Почему нет? Я думаю, одним он точно не обойдется, это по-любому. Татьяна Савчик:

Вот так, Максим, вас уже предупредили. Александра Каштанова:

Максим и Алина, может быть, у вас какая-то есть программа уже на вашу свадьбу? Это будет обычное мероприятие или с какими-то нотками новогодними? Может быть, Дед Мороз будет в роли ведущего? Алина:

Пока COVID-19, у нас чисто семейная будет – родители и свидетель со свидетельницей. Потом уже летом мы сделаем нормальную свадьбу.

Николай Борисенко, Дед Мороз:

Летом будете гостей приглашать? Алина:

Всех уже. Николай Борисенко:

Я представляю, если они захотят Деда Мороза себе летом пригласить. Алина:

Все возможно. Александра Каштанова:

Это будет оригинально, по крайней мере. Татьяна Савчик:

Вообще, ребята, как родители, родственники отнеслись? Они не пытались, например, как-то тоже отговорить вас от даты? Какие у них были предложения, Максим?

Максим, планирует заключить брак 31 декабря:

Они как-то и не против были. Наталья Надольская:

Они удивились, возмутились, пытались отговорить? Какая была реакция? Максим:

Они сразу были не против, потом пытались отговорить. Татьяна Савчик:

Все-таки пытались? Максим:

Все-таки пытались, но мы настояли на своем. Наталья Надольская:

А какие аргументы приводили, что говорили? Максим:

Мол, неудобно – Новый год, у всех есть свои заморочки. Александра Каштанова:

Если у вас тихий семейный праздник, то вы тогда и не привлекаете никаких дополнительных гостей. Сами себе пришли, сделали. Татьяна Савчик:

Хорошо, а что с нарядом? Все-таки каждая женщина мечтает в этот день быть в том самом белом, белоснежном, единственном. Алина:

Я думаю, пока не надо. Пока буду так – какое-нибудь вечернее белое платье, а потом уже куплю более свадебное.

Наталья Надольская:

Скажите, а когда вы регистрировать будете ваши отношения, не думали как-то выделиться? Александра Каштанова:

Мы все пытаемся идеей вас вдохновить, что, может быть, стоит быть Дедом Морозом и Снегурочкой? Это точно запомните не только вы. Наталья Надольская:

Скажите, вы когда заявление подавали, на 31-е число было много желающих? Алина:

Нет, мы одни. Максим:

Только мы. Наталья Надольская:

То есть, можно сделать вывод, что не такая востребованная дата 31 декабря? Татьяна Савчик:

Тут же есть еще православный календарь и не только. То есть, может, тоже период благоприятный-неблагоприятный многие вычисляют. Наталья Надольская:

В этом году 31 декабря – это пятница. Обычно пятница – это свадебный день. Татьяна Савчик:

Считается свадебным днем. Наталья Надольская:

Видите, не все хотят совмещать два праздника. А вы решили просто быть оригинальными? Алина:

Это еще экономно. Один стол делать просто – и на Новый год, и на свадьбу. Александра Каштанова:

Но не все семьи отмечают потом годовщину. Это такой маленький праздник, который не каждый акцентирует. Но, видите, вы решили, что и стол будет, и гостей пока не будет – все будет летом, а свадьбе быть. Татьяна Савчик:

Вы познакомились именно в новогоднюю ночь в свое время?

Максим:

Раньше. Алина:

Я летом переехала на новое место жительства. Максим жил по соседству, прямо напротив. Потом я перешла в другую школу. У нас оказались знакомые общие, которые нас потом и познакомили. Александра Каштанова:

Сколько лет вы уже знакомы? Алина:

С 2014 года. Татьяна Савчик:

Ассоциации 31 декабря у вас с чем? Какие? Алина:

С началом отношений наших. Татьяна Савчик:

Именно почему-то с началом отношений? То есть знакомство состоялось летом, а начало отношений – именно зимой? Алина:

Да, потому что на Новый год он предложил мне встречаться. Это эйфория какая-то была, и вот до сих пор запомнилось.