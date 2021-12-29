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«Один подарок на два праздника». Почему молодожёны решили сыграть свадьбу 31 декабря?

29 декабря 2021 21:13
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Новости Беларуси. Уже завершаются последние приготовления к встрече Нового года. Но даже в эту волшебную зимнюю пору не обойтись без важных дел. Многие в новогоднюю ночь отправятся на работу, а для кого-то 31 декабря – это еще и важная дата в биографии. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Мы сейчас будем говорить о любви и о свадьбе, я так понимаю? Очень любопытно, почему для своего бракосочетания вы выбрали именно такой знаменательный день?

«Один подарок на два праздника». Почему молодожёны решили сыграть свадьбу 31 декабря?-1

Алина, планирует заключить брак 31 декабря:
У нас 31 декабря много событий, которые были.

Татьяна Савчик:
Раскрывайте секрет, какие именно?

Алина:
В 2014 году, когда мы познакомились, в Новый год мне Максим предложил встречаться. Когда он служил в армии – это было более так в шутку – предложил руку и сердце. Мы пошутили, посмеялись и все. Потом, когда он пришел, мы вместе переехали. Во время нашего переезда, когда мы разбирали вещи, он решил уже нормальное сделать предложение вместе с колечком.

Татьяна Савчик:
Уже не пошутить?

Алина:
Нет, тогда это уже было не смешно.

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Почему именно 31 декабря все-таки?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
То есть решили продолжить, я так понимаю?

Алина:
Да, закрепить эту дату решили.

Александра Каштанова:
Не боитесь? Хотя вы никогда не забудете, по крайней мере, потому что для мужчины очень сложно вспомнить в какой-то день, что сегодня у нас, между прочим, годовщина. А тут вы всегда будете знать, что 31 декабря.

«Один подарок на два праздника». Почему молодожёны решили сыграть свадьбу 31 декабря?-4

Наталья Надольская:
Вы продолжите поддерживать эту традицию – 31 декабря? То есть вы дальше будете планировать что-то?

Алина:
Как получится, пока что не знаем еще.

Наталья Надольская:
Я думаю поездки, свадебные путешествия тоже надо планировать на 31 декабря.

Алина:
Возможно.

Наталья Надольская:
Я знаю, что приверженцы новогодних свадеб видят в этом что-то знаковое, романтичное – такая дата.

Татьяна Савчик:
Притом не только романтичное. Я так полагаю, что в случае ребят, это еще и практичное, потому что один подарок, как минимум, на два праздника сразу подразумевается. Расскажите, вас это не смущает?

Наталья Надольская:
Один подарок на два праздника?

Алина:
Почему нет? Я думаю, одним он точно не обойдется, это по-любому.

Татьяна Савчик:
Вот так, Максим, вас уже предупредили.

Александра Каштанова:
Максим и Алина, может быть, у вас какая-то есть программа уже на вашу свадьбу? Это будет обычное мероприятие или с какими-то нотками новогодними? Может быть, Дед Мороз будет в роли ведущего?

Алина:
Пока COVID-19, у нас чисто семейная будет – родители и свидетель со свидетельницей. Потом уже летом мы сделаем нормальную свадьбу.

«Один подарок на два праздника». Почему молодожёны решили сыграть свадьбу 31 декабря?-7

Николай Борисенко, Дед Мороз:
Летом будете гостей приглашать?

Алина:
Всех уже.

Николай Борисенко:
Я представляю, если они захотят Деда Мороза себе летом пригласить.

Алина:
Все возможно.

Александра Каштанова:
Это будет оригинально, по крайней мере.

Татьяна Савчик:
Вообще, ребята, как родители, родственники отнеслись? Они не пытались, например, как-то тоже отговорить вас от даты? Какие у них были предложения, Максим?

«Один подарок на два праздника». Почему молодожёны решили сыграть свадьбу 31 декабря?-10

Максим, планирует заключить брак 31 декабря:
Они как-то и не против были.

Наталья Надольская:
Они удивились, возмутились, пытались отговорить? Какая была реакция?

Максим:
Они сразу были не против, потом пытались отговорить.

Татьяна Савчик:
Все-таки пытались?

Максим:
Все-таки пытались, но мы настояли на своем.

Наталья Надольская:
А какие аргументы приводили, что говорили?

Максим:
Мол, неудобно – Новый год, у всех есть свои заморочки.

Александра Каштанова:
Если у вас тихий семейный праздник, то вы тогда и не привлекаете никаких дополнительных гостей. Сами себе пришли, сделали.

Татьяна Савчик:
Хорошо, а что с нарядом? Все-таки каждая женщина мечтает в этот день быть в том самом белом, белоснежном, единственном.

Алина:
Я думаю, пока не надо. Пока буду так – какое-нибудь вечернее белое платье, а потом уже куплю более свадебное.

«Один подарок на два праздника». Почему молодожёны решили сыграть свадьбу 31 декабря?-13

Наталья Надольская:
Скажите, а когда вы регистрировать будете ваши отношения, не думали как-то выделиться?

Александра Каштанова:
Мы все пытаемся идеей вас вдохновить, что, может быть, стоит быть Дедом Морозом и Снегурочкой? Это точно запомните не только вы.

Наталья Надольская:
Скажите, вы когда заявление подавали, на 31-е число было много желающих?

Алина:
Нет, мы одни.

Максим:
Только мы.

Наталья Надольская:
То есть, можно сделать вывод, что не такая востребованная дата 31 декабря?

Татьяна Савчик:
Тут же есть еще православный календарь и не только. То есть, может, тоже период благоприятный-неблагоприятный многие вычисляют.

Наталья Надольская:
В этом году 31 декабря – это пятница. Обычно пятница – это свадебный день.

Татьяна Савчик:
Считается свадебным днем.

Наталья Надольская:
Видите, не все хотят совмещать два праздника. А вы решили просто быть оригинальными?

Алина:
Это еще экономно. Один стол делать просто – и на Новый год, и на свадьбу.

Александра Каштанова:
Но не все семьи отмечают потом годовщину. Это такой маленький праздник, который не каждый акцентирует. Но, видите, вы решили, что и стол будет, и гостей пока не будет – все будет летом, а свадьбе быть.

Татьяна Савчик:
Вы познакомились именно в новогоднюю ночь в свое время?

«Один подарок на два праздника». Почему молодожёны решили сыграть свадьбу 31 декабря?-16

Максим:
Раньше.

Алина:
Я летом переехала на новое место жительства. Максим жил по соседству, прямо напротив. Потом я перешла в другую школу. У нас оказались знакомые общие, которые нас потом и познакомили.

Александра Каштанова:
Сколько лет вы уже знакомы?

Алина:
С 2014 года.

Татьяна Савчик:
Ассоциации 31 декабря у вас с чем? Какие?

Алина:
С началом отношений наших.

Татьяна Савчик:
Именно почему-то с началом отношений? То есть знакомство состоялось летом, а начало отношений – именно зимой?

Алина:
Да, потому что на Новый год он предложил мне встречаться. Это эйфория какая-то была, и вот до сих пор запомнилось.

«Один подарок на два праздника». Почему молодожёны решили сыграть свадьбу 31 декабря?-19

Александра Каштанова:
Максим, вы помните, почему именно 31-е? Возможно, перед этим днем вы как-то не решались? Или думали: «Может быть, после Нового года или до Нового года?» Почему пришла идея именно в этот праздничный день удивить свою будущую девушку, а теперь уже и будущую супругу?

Максим:
Скорее, знакомые подвигнули меня на такой шаг. А так как-то стеснялся, скажем так.

Александра Каштанова:
Давайте погрузимся в прошлое и вспомним, как же это было?

Алина:
Мне на ушко подружки шептали: «Ты знаешь? Ты Максиму нравишься». Ему на ушко тоже шептали: «А ты Алине нравишься». Потом нас вместе свели под бой курантов и все.

Татьяна Савчик:
Вспоминайте, Максим, что вы в этот момент сказали такое убедительное? Как это было?

Максим:
Это, наверное, была обычная ситуация. То бишь подошел, взял за руки, предложил встречаться.

Татьяна Савчик:
С каждым боем курантов в вас увеличивалась эта уверенность, брали ситуацию в свои руки?

Максим:
Скорее, да.

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# Свадьба # общество # Татьяна Савчик # Александра Каштанова # Наталья Надольская # Николай Борисенко # Фотофакт

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