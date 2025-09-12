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Более 100 депутатов подписали резолюцию об импичменте Макрона

12 сентября 2025 13:35
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Эммануэлю Макрону еще раз предстоит пройти испытание, которое может стоить ему потери поста. Более 100 депутатов парламента подписали петицию о запуске процедуры импичмента в отношении президента Франции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 депутатов подписали резолюцию об импичменте Макрона-2

Инициатором стала парламентская фракция левой партии «Непокорившаяся Франция». Документ уже поступил на рассмотрение в Национальное собрание. Это уже вторая попытка оппозиции свергнуть главу республики. 

В 2024 году они предприняли первую атаку на Макрона, однако не успешную. Тогда депутаты большинством голосов отклонили резолюцию о лишении президента власти. Сейчас «Непокорившаяся Франция» настроена более оптимистично. Там считают, что отстранить Макрона от должности помогут начавшиеся массовые протесты против политики властей и непроходящий правительственный кризис.

# франция # Эммануэль Макрон

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