Что необычное случается в новогоднюю ночь в роддомах? Истории акушеров

Новости Беларуси. Уже завершаются последние приготовления к встрече Нового года. Но даже в эту волшебную зимнюю пору не обойтись без важных дел. Многие в новогоднюю ночь отправятся на работу, а для кого-то 31 декабря – это еще и важная дата в биографии. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Какие-то запоминающиеся случаи именно в этот новогодний вечер, день – у вас есть что вспомнить?

Марина Шкроб, акушер-гинеколог, депутат Палаты представителей Национального собрания VII созыва:

К нам приехало телевидение. Я, посмотревши женщину, вышла, говорю своей акушерочке: «Все, пойдем. Надо накрывать на стол». Корреспондент встала и сказала: «Я буду помогать». Мы все расхохотались, потому что понятие стола у нас очень разные. Татьяна Савчик:

Вы имели в виду родильный стол? Марина Шкроб:

Безусловно.

Елена Леонович, главный врач учреждения здравоохранения «Витебский областной клинический родильный дом»:

А у нас в прошлом году где-то закралось сомнение. Позвонил, корреспондент из газеты «Звязда», говорит: «Ирина Геннадьевна, так получается, что у вас рождаются в новогоднюю ночь в Витебске. Можно вместе с вашими коллегами быть в роддоме, чтобы запечатлеть и взять первое интервью?» Пожалуйста, без вопросов. В 22:00 еще никого не было. Я еще звоню в роддом: «Ну как наш корреспондент?» Говорит: «Нет, все тишина, никого». И тут после десяти поступила женщина, и тоже в первые минуты Нового года на свет появилась у нас девочка. Что было примечательно? Настолько он растрогался, что медперсонал говорит: «Нам не так было волнительно за нашу маму и ее дочь, как за человека, который пришел присутствовать». Это все очень трогательно. И те эмоции, которые он испытал, конечно, были достаточно яркими. Уходил он, действительно, наполненный вдохновением, тем, что люди работают, что это все рядом. Плач под звон курантов. Когда салют в городе, ты становишься мамой. Я считаю, что в новогоднюю ночь рождаются, наверное, самые счастливые детки. И это самые счастливые семьи. Потому что каждый из нас загадывает что, когда молодая семья?