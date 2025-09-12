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Сборная Беларуси по пляжному футболу проведёт третий поединок в суперфинале Евролиги

12 сентября 2025 11:56
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Сборная Беларуси по пляжному футболу проведет сегодня, 13 сентября, третий поединок в рамках групповой стадии суперфинала Евролиги, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Играть подопечным Николаса Альварадо предстоит с хорошими знакомыми – итальянцами. В мировом рейтинге выше располагаются наши парни. Белорусы при любом раскладе выйдут в плей-офф. Сегодня решится с какого именно места. Пока команда идет без поражений. На групповой стадии были биты португальцы – 4:3, а затем и французы – 6:4. В послужном списке национальной сборной две бронзы, а также серебро.

# Футбол Беларуси

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