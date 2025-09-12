От высоких технологий и медицины до туристического потенциала. В Минске торжественно открылся Международный форум экономического сотрудничества. В 2025 году он объединил участников из 27 государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это как традиционные для Беларуси партнеры, так и представители из стран дальней дуги. Ключевая цель форума – презентовать инвестиционный и экономический потенциал Минска, а также стимулировать бизнес-контакты. Еще до начала форума зарубежные делегации посетили столичные предприятия – состоялся ряд переговоров. Дискуссию продолжили на пленарном заседании. По его итогам были подписаны соглашения о сотрудничестве с Новосибирском и торгово-промышленной палатой Смоленской области.

Сергей Набешко, генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты: Со Смоленской мы впервые, на самом деле, подписываем соглашение, несмотря на то, что это ближайшая для Республики Беларусь территория. Обычно мы старались заглядывать далеко, но сегодня понимаем, что наши самые близкие соседи, региональные, помогут нам быстрее выходить на рынок России по нескольким направлениям. В первую очередь нас интересует автокомпонент, машиностроение и все, что связано с промышленным производством.

Нитин Гарг, директор международной школы передового опыта в области менеджмента (Индия):

Что касается сотрудничества экономического между Республикой Беларусь и Индией, не только города Минска, в целом с республикой, есть несколько направлений. Первое это, безусловно, торговля, причем торговля в различных направлениях. Это и сельское хозяйство, это и космические технологии, это и фарма, и другие направления, естественно, машиностроение.

Работа форума продолжится в формате тематических секций. Отметим, белорусская столица вот уже четвертый раз собирает партнеров для укрепления международных экономических связей.