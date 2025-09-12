До 30 базовых величин – какие штрафы предусмотрены за нарушение правил посещения лесов

В центральном регионе продолжается мониторинг обстановки в лесных массивах. Запрет на посещение лесов действует в нескольких районах. Во многих введено ограничение. Сотрудники лесной охраны готовы оперативно реагировать на любые изменения. Следят за ситуацией с помощью систем видеонаблюдения и фотоловушек, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Только в лесах Узденского района их установлено 18. Автономные камеры работают по принципу датчика движения и могут делать серии фотографий – от 3 до 10 снимков, а также записывать видео. При обнаружении движения устройство автоматически фиксирует событие и передает изображение сотрудникам лесхоза.

Евгений Погоня, инженер по охране леса Узденского лесхоза:

Бывают такие моменты, как незаконная рубка, нарушение правил по обеспечению пожарной безопасности. За нарушение правил по обеспечению пожарной безопасности предусмотрен штраф до 12 базовых величин. За загрязнение леса до 10 базовых величин. За незаконную рубку до 30 базовых величин. Это основные направления, по которым мы работаем с фотоловушками.

Только с начала года благодаря фотоловушкам в Узденском районе было зафиксировано 17 нарушений в лесных массивах.