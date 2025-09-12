Прямой эфир

До 30 базовых величин – какие штрафы предусмотрены за нарушение правил посещения лесов

12 сентября 2025 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В центральном регионе продолжается мониторинг обстановки в лесных массивах. Запрет на посещение лесов действует в нескольких районах. Во многих введено ограничение. Сотрудники лесной охраны готовы оперативно реагировать на любые изменения. Следят за ситуацией с помощью систем видеонаблюдения и фотоловушек, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

До 30 базовых величин – какие штрафы предусмотрены за нарушение правил посещения лесов-2

Только в лесах Узденского района их установлено 18. Автономные камеры работают по принципу датчика движения и могут делать серии фотографий – от 3 до 10 снимков, а также записывать видео. При обнаружении движения устройство автоматически фиксирует событие и передает изображение сотрудникам лесхоза.

До 30 базовых величин – какие штрафы предусмотрены за нарушение правил посещения лесов-4

Евгений Погоня, инженер по охране леса Узденского лесхоза:
Бывают такие моменты, как незаконная рубка, нарушение правил по обеспечению пожарной безопасности. За нарушение правил по обеспечению пожарной безопасности предусмотрен штраф до 12 базовых величин. За загрязнение леса до 10 базовых величин. За незаконную рубку до 30 базовых величин. Это основные направления, по которым мы работаем с фотоловушками.

Только с начала года благодаря фотоловушкам в Узденском районе было зафиксировано 17 нарушений в лесных массивах.

# Государственная лесная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Порядка 90 новоиспечённых следователей принесли присягу в Минске
12 сентября 2025 13:45

Порядка 90 новоиспечённых следователей принесли присягу в Минске

В Совете Республики рассмотрели ключевые параметры денежно-кредитной политики на 2026 год
12 сентября 2025 13:42

В Совете Республики рассмотрели ключевые параметры денежно-кредитной политики на 2026 год

В Минске торжественно открылся Международный форум экономического сотрудничества
12 сентября 2025 13:40

В Минске торжественно открылся Международный форум экономического сотрудничества