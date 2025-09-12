В Катманду полностью сожгли здание парламента

В Катманду во время массовых беспорядков, вызванных запретом ряда социальных сетей, было разрушено и сожжено здание парламента Непала. Об этом пишет РИА Новости.

На стенах остались граффити протестного движения «Поколение Z», а внутри – следы огня и обломки. Несмотря на разрушения, здание открыто для посетителей, но военные продолжают патрулирование и предупреждают об угрозе обрушения.

В ходе протестов, которые начались после введения ограничений на доступ в интернет, погибли более 50 человек и более 1000 получили ранения. Участники протестов подожгли резиденцию премьер-министра, офис правящей партии и здания правительства.

Премьер-министр Шарма Оли подал в отставку, а члены правительства были эвакуированы. Поддержание порядка в столице и других городах взяла на себя армия.

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