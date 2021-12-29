Может ли Дед Мороз виртуально поздравить детей?
Новости Беларуси. Уже завершаются последние приготовления к встрече Нового года. Но даже в эту волшебную зимнюю пору не обойтись без важных дел. Многие в новогоднюю ночь отправятся на работу, а для кого-то 31 декабря – это еще и важная дата в биографии. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Вопрос Николаю, который ежегодно в этот день входит в образ, вживается. Расскажите, почему вы такой день выбираете для работы?
Николай Борисенко, Дед Мороз:
Очень приятно поздравлять всех с Новым годом. Здесь я бы не назвал даже это работой. Это дарить улыбки, настроение всем-всем. Не только же 31-го, 1-го числа спазаранку мы приезжаем ко многим ребятишкам, поздравляем их. Весь день расписан у нас. Когда смотришь на новогоднее настроение всех гостей, ты сам заражаешься этим и ни капли не устаешь.
Татьяна Савчик:
То есть для вас это личное удовольствие или даже, скорее, хобби?
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Но бывало ли так в вашей практике, что вы приходите поздравить кого-то с Новым годом, а там оказывается именинник или именинница, и вам на ушко говорят?
Николай Борисенко:
Конечно. И 25 декабря мы приезжаем поздравляем ребятишек, и 1 января мы приезжаем домой. Много поздравлений таких.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, что самым большим разочарованием для детей выступает то, что когда они узнают, что сосед или папа, или дедушка в роли Деда Мороза. А вот, когда приходит незнакомый человек, они все-таки, наверное, верят в то, что это может быть Дед Мороз?
Николай Борисенко:
Конечно, в первую очередь, все зависит от родителей. Поддерживают сказку новогоднюю именно родители, когда приглашают к себе Деда Мороза, Снегурочку. Есть ребятишки, которые в шесть лет уже смотрят на нас и говорят: «Что за дядя такой пришел?»
Наталья Надольская:
Пытаются бороду стянуть вниз?
Николай Борисенко:
Конечно. А есть ребятишки и в 9-летнем, и в 10-летнем возрасте, которые искренне верят. Ты на них смотришь и заряжаешься энергией. В глазах горят искренность и вера в чудо, в Деда Мороза.
Александра Каштанова:
Вы можете вспомнить, когда к вам в детстве приходил Дед Мороз? Вы тоже пытались как-то снять с него бороду или говорили, что папа, так это же ты?
Наталья Надольская:
Нет, мои родители старались поддерживать во мне эту веру. Видимо, просили незнакомых мне лично людей выступать в роли Деда Мороза. Это было всегда очень неожиданно, прямо он внушал доверие.
Татьяна Савчик:
Мои родители тоже достаточно долго подогревали. А самым, наверное, запоминающимся моментом детства стала покупка щенка. Но я свято верила, что мне, конечно, его преподнесли.
Наталья Надольская:
Вот в эти последние годы, в связи с коронавирусом, может быть, не так часто приходит Дед Мороз домой. Я своим детям заказала поздравление по видео. Сейчас могут сделать видеопоздравление просто на флешку. У меня дети сидели перед телевизором, Дед Мороз называл их по именам и поздравлял с наступающим Новым годом. Для них это был такой шок и удивление, что как это так, прямо из Беловежской пущи Дед Мороз их поздравил? Я считаю, что надо отдать должное тем, кто поставил это на коммерческую основу, что Дед Мороз может на расстоянии, виртуально поздравить детей.
Татьяна Савчик:
Хотя бы так в нынешних условиях.
Атмосфера присутствует везде. Почему не надо отчаиваться, если не успел домой к бою курантов – подробнее здесь.