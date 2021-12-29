Может ли Дед Мороз виртуально поздравить детей?

Новости Беларуси. Уже завершаются последние приготовления к встрече Нового года. Но даже в эту волшебную зимнюю пору не обойтись без важных дел. Многие в новогоднюю ночь отправятся на работу, а для кого-то 31 декабря – это еще и важная дата в биографии. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Вопрос Николаю, который ежегодно в этот день входит в образ, вживается. Расскажите, почему вы такой день выбираете для работы?

Николай Борисенко, Дед Мороз:

Очень приятно поздравлять всех с Новым годом. Здесь я бы не назвал даже это работой. Это дарить улыбки, настроение всем-всем. Не только же 31-го, 1-го числа спазаранку мы приезжаем ко многим ребятишкам, поздравляем их. Весь день расписан у нас. Когда смотришь на новогоднее настроение всех гостей, ты сам заражаешься этим и ни капли не устаешь. Татьяна Савчик:

То есть для вас это личное удовольствие или даже, скорее, хобби? Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Но бывало ли так в вашей практике, что вы приходите поздравить кого-то с Новым годом, а там оказывается именинник или именинница, и вам на ушко говорят? Николай Борисенко:

Конечно. И 25 декабря мы приезжаем поздравляем ребятишек, и 1 января мы приезжаем домой. Много поздравлений таких.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, что самым большим разочарованием для детей выступает то, что когда они узнают, что сосед или папа, или дедушка в роли Деда Мороза. А вот, когда приходит незнакомый человек, они все-таки, наверное, верят в то, что это может быть Дед Мороз? Николай Борисенко:

Конечно, в первую очередь, все зависит от родителей. Поддерживают сказку новогоднюю именно родители, когда приглашают к себе Деда Мороза, Снегурочку. Есть ребятишки, которые в шесть лет уже смотрят на нас и говорят: «Что за дядя такой пришел?» Наталья Надольская:

Пытаются бороду стянуть вниз? Николай Борисенко:

Конечно. А есть ребятишки и в 9-летнем, и в 10-летнем возрасте, которые искренне верят. Ты на них смотришь и заряжаешься энергией. В глазах горят искренность и вера в чудо, в Деда Мороза.

Александра Каштанова:

Вы можете вспомнить, когда к вам в детстве приходил Дед Мороз? Вы тоже пытались как-то снять с него бороду или говорили, что папа, так это же ты? Наталья Надольская:

Нет, мои родители старались поддерживать во мне эту веру. Видимо, просили незнакомых мне лично людей выступать в роли Деда Мороза. Это было всегда очень неожиданно, прямо он внушал доверие. Татьяна Савчик:

Мои родители тоже достаточно долго подогревали. А самым, наверное, запоминающимся моментом детства стала покупка щенка. Но я свято верила, что мне, конечно, его преподнесли.